【白色強人II】陳豪演不羈風流醫生　愛妻號Moses：有親熱戲會和太太備案

▲ 陳豪自《妙手仁心III》後，在《白色強人II》再有機會演醫生。（陳家瑩 攝）

TVB重頭劇《白色強人II》今天（10月29日）在將軍澳電視城舉行記招，郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯、蔣志光、陳嘉輝、張達倫、劉溫馨、韋家雄、潘芳芳、姜麗文等出席，眾人以劇中造型現身。

近期劇接劇的陳豪（Moses）接受TOPick訪問稱：「正在拍《飛虎3》，之前《陀槍師姐2021》，《白色強人II》下個月開拍。坦白說，疫情開始後TVB劇集產量比之前多，很多演員同一時間幾套劇在身，我形容這是拍劇的全盛期。」

所以他說時間管理很重要：「事情是多了，但要怎樣精準去做，便要靠時間管理，希望專注、在最短時間做好。」

▲ 《白色強人II》今天舉行充招晒冷。（陳家瑩 攝）

陳豪對上一次演醫生已是2005年的《妙手仁心III》，今次在《白色強人II》演無國界醫生，他輕劇透說：「我的角色回到香港重遇張曦雯，她是我的前度，因為想重新追求她而到醫院工作，成為ER的主管。」

這次角色會不會很花弗？他笑言：「監製給了很多女士在身邊的機會給我，是個很不羈的醫生。可能這部劇沒有不羈的男性，我唯有先站在這個浪子的位置。」作為貼心好丈夫的陳豪稱：「通常有親熱戲會先和太太備案，雖然她不會看。」

記者：游艾維、陳家瑩