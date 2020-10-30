【好人好事】義工攝影師一個善念衝破禁忌圍牆　為臨終者拍遺照完成最後心願

▲ 何偉彤覺得做義工，除了可開闊眼界，更會愈做愈投入、愈做會愈上癮。

跟何偉彤初見面，他向筆者遞上卡片，上面寫有不同的title及工作簡介：香港義務工作發展局-攝影組、香港移植運動協會隨團攝影師，還有為多個社福機構教授攝影班等等，全說都是他退休後的義務工作。

比較起退休前當飛機工程的工作，何偉彤直言義工更忙碌，疫情前平均一周做4-5次義工，曾為精神病人拍生活照、替臨終末期癌病人影遺照等，何偉彤說義工生活令他的第二人生更有意義。

現年72歲、原本從事飛機採購零件工作的何偉彤（彤哥），於11年前退休，他眼見身邊一些朋友退休後，便經常躲在家中，感覺生活苦悶，有的甚至「鬱」出病來，於是彤哥在退休前幾個月已為自己籌謀。

他說：「我很喜歡攝影，中學時已周圍揸住部相機去拍風景照，出來工作後有點閒錢，便買一些較專業的攝影器材，在屋企更設有黑房自己沖相。在退休後我想花多點時間在攝影上，也希望以自己的專長來幫助其他人。」

於是他便不斷在網上尋找攝影義工，發現香港義務工作發展局（AVS）有這類的義務工作，他申請後進行面試及提交攝影作品，最後被選中成為其中一位義務攝影師。

▲ 何偉彤每次參與義工活動，必會拖着攝影箱，十分專業。(梁偉榮攝)

初拍攝精神病患者感戰戰兢兢

彤哥拍攝的服務對象多元化，包括釋囚、精神病康復者、智障及殘障人士、長者等等，當中有不少難忘的回憶，「有一次葵涌醫院為精神病患者舉辦一個嘉年華會，我是其中一位攝影師，這是我第一次拍攝精神病患者，起初真都點戰戰兢兢，心情很緊張，但他們竟主動跟我傾偈，態度相當友善，令我可以放鬆起來。」

彤哥更發現在醫院內有些特別的「群組，「我見到一些菲律賓及印尼的女士，她們似乎是離鄉別井來港打工的外僱，可能在香港工作壓力大影響情緒，故需要入醫院治療。」

另一次彤哥跟為智障人士拍照，令他十分感觸，「我在醫院替一群智障人士及家人拍攝家庭照，原來他們很少影相，跟屋企人一起拍攝更絕無僅有﹐他們表現得很興奮及開心，有些家人甚至走上前握着我的手說多謝，其實我心很戚戚然，因影相對我來說是很簡單的，只需按一下掣，但原來對智障人士及家人卻十分重要。」

▲ 他做義工期間，便自資購入約十萬元攝影器材，希望作品質素更佳。(被訪者提供)

末期患症病人助衝破心理關口

喜歡攝影的彤哥原來一直都有「攝影規則」，便是「三不拍」，「我自己有三個主題是堅持不會拍攝，包括凶宅、廟宇及臨終病人。不過有次一個臨終的癌症病人想拍遺照，當時義工機構問我可否幫忙，其實我真的不想影，想即時拒絕，但後來再想深一層，其實可能已沒有人可以幫到他，亦有可能是他生前的最後一個願望，於是我決定鼓起勇起接下這份工作。」

拍攝當天，因病人已不良於行，只可坐在病床上進行拍攝，「雖然他病情嚴重，但容貌卻沒有特別改變，精神算不錯。」

彤哥很細心順着病人的節奏，替他拍攝了幾款遺照，病人也大感滿意，不久他便離世。「我從前在拍攝上起一幅牆圍住自己，但這位病令我衝突了一些心理關口，現在我會拍攝任何主題，只要能夠幫到人便可以了。」

▲ 何偉彤最喜歡拍攝具動感的相片，運動主題便是他的強項之一。(被訪者提供)

替醫院拍攝過千件手術器材

經常出入醫院拍攝的彤哥，原來自己也是長期病患者，「我患有糖尿病，經常要到屋企附近的威爾斯親王醫院覆診，醫護人員很照顧我，我覺得應該為醫院做一些事， 我便主動向醫院提出可以做義務攝影工作。」後來醫院舉辦一些活動及講座，便會找彤哥拍照，亦令他成醫院的義工攝影師。

彤哥更同時為威院拍攝一些另類主題的相片，「威院有一批超過千件的手術醫療儀器及工具，要逐一為它們拍照，原本由他們的員工負責拍攝，但效果不太理想，於是主動找我幫忙。由於手術工具大部分都是灰色，樣子亦十分相似，故我要利用燈光突顯其獨特處，當時我差不多每天到醫院拍照，影了足足兩至三個月。」

義工工作不只在本地，彤哥更跳出香港到不同國家攝影，「多年前，我在九龍公園拍攝門球比賽，影了一會後，忽然有位女士走上前跟我說︰『你可否替我影相呢？』我覺得無所謂，於是我問她在那裏拍攝呢？她說︰『天津』，當時我真是嚇了一跳。原來她是位醫生，因香港器官移植及透析人士運動會到海外參加運動會，想找一位隨團的攝影師，希望我能幫到手。」

當時彤哥有點猶疑，因第一次離開香港做義務工作，人生路不熟，但後來覺得替已移植器官運動員拍攝，覺得十分有意義，便決定參與。2012年彤哥便首次隨團出發，後來幾屆更到過杭州、南非、西班牙及英國等。

▲ 在義務工作期間，何偉彤為不同機溝當上攝影師，更跟不少名人拍照，包括藝人羅蘭。(被訪者提供)

當義工10年獲多個義工獎項

彤哥至今已做了10年的義務攝影師工作，期間曾獲得多個獎項，包括在2014年獲香港義務工作發展區——傑出貢獻義工獎、2017年民政事務局局長嘉許狀等。

他說：「得到獎項固然開心，但其實令我感到最快樂的，是義務工作給我精采的第二人生，我未退休前，返工回家都是同一個路程，見到的都是同一班人， 但退休後的10年，我揸住部相機去過很多的地方，還認識了不同的人，如醫生護士、公司CEO、醫生護士，新生人士及智障朋友等等，有時在街上遇到都會打招呼，有的甚至已成為朋友。所以我覺得做義工，除了可開闊眼界，更會愈做愈投入、愈做會愈上癮。」

記者：招美寶