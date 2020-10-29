【國泰裁員】國泰工會批資方有如「窮就大晒」　擬發起國泰城集會

▲ 國泰空中服務員工會主席王思敏形容現時情況對員工不利，工會甚麼方法都要試，已申請在國泰城集會。（資料圖片）

國泰航空日前宣布削減逾5,000名本港員工職位，並停止營運國泰港龍航空，而部分留任員工需於14天內簽署新合約，惟新合約於薪酬福利方面都會永久大減，引起員工不滿。國泰空中服務員工會主席王思敏表示，現時情況對員工不利，工會甚麼方法都要試，已申請在國泰城集會，暫時亦不會再與國泰高層會面。

王思敏今早（29日）在電台節目指，工會昨（28日）會見勞工處後，處方稱會協調進行三方會談，但國泰發聲明指無安排有關會議，形容資方態度尤如「政府叫佢傾都唔傾」。而國泰亦表示，已經有足夠員工簽署新合約，王思敏指工會並不掌握數字。

王思敏坦言，現時情況對員工不利，資方的態度有如「窮就大晒」，但強調會極力爭取，重申要求推遲簽署新合約期限，及將新合約轉為短期。工會已經入紙申請在國泰城一帶集會，雖限聚令仍實施，但她稱工會「乜都要試」；而工會暫不會再與國泰高層會面，改以電郵溝通。她又擔心今次事件會開先例，一旦下月「保就業」計劃結束後，其他公司會跟隨。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒