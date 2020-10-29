【娛圈秘聞】前空中服務員爆十大最討厭藝人　大爆「大笑姑婆」囂張嚇窒空姐

▲ 前空中服務員爆十大最討厭藝人，大爆「大笑姑婆」囂張嚇窒空姐。

前國泰空姐「莎姐」離開航空業後，最近轉為全職Youtuber。於日前一段長達4小時的直播影片中，提及到十位航空業界最受歡迎、最有禮的明星藝人，同時亦有以暱名方法爆出十位藝人、名人於飛機上的「無禮」事件，在業界令各位空姐空少印象深刻。

莎姐於直播中列出十位「空姐最喜愛明星乘客十大」之後，再以「暱名」方式細數十個空姐討厭的名人客人，細數他們在機上惹人討厭的行為。

黑洞腸胃

這位藝人於數年前與家人一同搭商務艙，此藝人已吃過很多餐點，後來又想要吃粥，不過機上的粥品不夠，空姐跟他說沒有後，對方竟把餐牌狠飛在桌上，並大聲呼喝：「無呀？走啦！」莎姐提到這位藝人早前於澳門曾經發生「排隊事件」，估計是某位「潮人」男星。

稱機長為「Driver」

每次空姐見到這位藝人都大呼頭痛，指被對方惡言相向、侮辱、講粗口、動手等等均是等閒事，更試過有次需要出動保安上前為他戴上手扣，連機長都要現身向他作出警告，而當時他向著機長無禮地謂：「You're just my driver.」莎姐透露此藝人最近生了一個女兒，希望他能夠因此待人有禮一點。

爛口政客

這位估計未算得上是藝人，但也是位知名人士。

莎姐指他經常在政界現身，會引經據典同時又以愛兇狠罵人見稱，某次他在香港前往台北的班機因事延誤，馬上又施展他的罵人功力，莎姐立即採取「拖字訣」，待他冷靜後才跟他道歉說讓他久等了，沒想到對方竟熱情地與她握手，莎姐認為有時粗聲粗氣的人，不代表不善良。

【娛圈秘聞】點評業界十大最喜愛明星乘客 前空姐揭巨星鏡頭下真面目

▲ 服務業經常遇到無禮客人。（經濟日報圖片）

【國泰裁員】國泰總裁鄧健榮形容裁員「是必須決定」 港龍空姐：一直堅持的空姐夢要醒了

急住投胎

莎姐指這位藝人已有不少八卦新聞被報道過，在航空業界亦非常有名。

有次這位藝人上機時，空姐問他要登機證想幫忙帶路到其位置，對方疑似嫌空姐太慢，從空姐手中搶過登機證自行找位置，從待人接物的小事中便能看到對方的性格，莎姐指這位藝人現時已經有個幸福家庭，希望他的行為會因而變好。

火爆先生

莎姐稱這位火爆人兄為「數字先生」，有次這位藝人與太太由香港飛往倫敦，期間不小心被空姐撞到手臂，火爆的數字先生衝口而出：「我家的工人都無你咁蠢！」該名空姐聽到後難過得躲起來狂哭，為免她再次受到「傷害」，機艙長在該程航機把她調往另一個機艙位置。

千金小姐

空姐最怕的其中一件事，就是乘客不停按「服務鈴」，曾經遇過一位坐頭等艙的豪門千金，每隔5分鐘便會按燈一次，全都是雞毛蒜皮的事情。

其中一次是要求她上廁所前，空姐能夠幫她清空及清潔好廁所，最後空姐跟她助手溝通，希望對方能夠幫忙處理。莎姐則指可能對方家族中太多兄弟姊妹，於是想要得到多一點的關注。

犯眾憎導演

有位導演某次從東京購入一件陶瓷藝術品，但只以非常薄的包裝包起，由於藝術品太大件被要求寄艙處理，最後藝術品抵港後不慎受損，該名導演更叫傳媒到場採訪，希望憑此索償。

莎姐指這位導演本來已不受歡迎，據知許多人都不喜歡他，又覺得如果真的珍重這件藝術品，理應投買保險、好好寄存，有感他此舉是為勒索航空公司希望得到賠償。

兩位踢波阿伯

莎姐親身遇過兩位踢波阿伯，一位惡形惡相，見她路過時竟大聲呼喝她命令她拿水來。

另一位同樣是踢波的阿伯，一次與太太飛馬爾代夫，莎姐問對方是否乘搭他們家的航班時，阿伯粗聲大氣說：「不搭你們還有其他選擇嗎？」他的太太在旁細聲為他解圍，說其實還有其他航班能夠前往馬爾代夫。

大笑姑婆

莎姐指這位「大笑姑婆」人前人後不一樣，提到有不少藝人即使再累，見到支持者還是願意為對方留個好印象，應邀合照。

那次剛好航班上有一位愛慕她很久的空姐，希望能夠跟她拍一張合照，但每次上前「大笑姑婆」都睡著，直到抵達目的地後，該名「迷妹空姐」終於能夠上次拍合照，沒想到對方晦氣地謂：「影啦影啦咁想影！」

雖然成功合照，但該名迷妹亦因而不再喜歡「大笑姑婆」。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2