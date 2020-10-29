中大調查：林鄭月娥評分微升至25.1分　14.4%受訪者滿意港府表現

中文大學香港亞太研究所今日（29日）公布最新調查結果，於本月19日至23日期間，採用雙框電話號碼取樣，一共訪問715名18歲或以上的市民。結果顯示，受訪者對港府滿意度、信任度，以及對特首林鄭月娥及3名司長的評分都較上月有所上升，其中林鄭月娥平均評分為25.1分，較上個月微升0.6分。

評分由0至100分，以50分為合格，受訪者對林鄭月娥表現的平均評分為25.1分，較9月時輕微上升0.6分，但與去年同期比較，則略低0.4分。從受訪者背照分析，60歲或以上、小學或以下程度、立場傾向建制的受訪者，所給予的評分較其他組別高。

3位司長表現評分方面，3人在今個月的評分均有所上升，政務司司長張建宗錄得25.7分、財政司司長陳茂波為29.6分、律政司司長鄭若驊則有19.2分。

另外，有14.4%受訪者滿意政府表現，較上月上升0.6個百分點，不滿意則有63.4%，較上月下跌0.9個百分點。而去年同期比較，滿意的百分比上升了4個百分點、不滿意則下跌了2.7個百分點。

港府信任度方面，有17.9%受訪者信任港府，較上月上升1.1個百分點，不信任則上升0.3個百分點至58.9%。

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記者：陳宛彤