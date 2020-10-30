【暖男爸爸】強尼只盼孩子過簡單生活　開明父親不逼兒子入名校

▲ 強尼被推為《暖男爸爸》中的「屈機角色」。

強尼（原名許博文）在ViuTV新劇《暖男爸爸》飾演阿榮（鄭中基飾）好友Lantau，風流成性背後藏感人原因，被推為《暖男爸爸》中的「屈機角色」。

現實中的強尼卻是真正「暖男爸爸」，身為一孩之父拒當虎爸，選擇任由兒子自行發展，不會用父親權威去強逼孩子。

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▲ 強尼在ViuTV新劇《暖男爸爸》飾演Lantau。（《暖男爸爸》劇照）

朋輩的重要性

強尼不用孩子「死讀書」，相信與他本身成長生活有關。他在中學時，課外生活十分多姿多彩，身為學校足球校隊成員的強尼除踢波外，閒時還和朋友一起參加校內的歌唱比賽和話劇，可說是學校的風雲人物：「小時候望著師兄在唱，也會希望成為那個人。」

強尼解釋求學時期朋輩的影響力：「唱歌、踢波和玩話劇同是同一班朋友，當時如果一個學壞便一起學壞，所以我認為認識甚麼人很重要。以前的生活很簡單，沒有上網，只喜歡踢波、唱歌，社會簡單人又簡單，所以看的東西也簡單。」

▲ 強尼小時候。（取自強尼IG）

給孩子簡單生活

透過自身的經歷，強尼希望給兒子也過簡單的環境：「儘量給兒子一些我認為簡單的學校給他，不會追求太多學術成績。」

對於兒子，強尼不設定太多限制，例如不讓他看電視、打機、Youtube等。有時，強尼兒子甚至會在Youtube看到些有趣的科學知識後，主動與爸爸討論：「因為世代不同，他要學的自然學到，其實他比我叻，有時上網看完，他會告訴我最大的火山是甚麼。」

▲ 強尼不會逼孩子走自己安排的路。（受訪者提供）

不以自己目光看下一代

強尼喜歡足球，他的父親更是前港甲流浪球員許祖賢，因為在爸爸的訓練下，強尼的足球基本功紮實，更成校隊主力，後來從事足球評述十多年。

但強尼從不將自己對足球的熱情強加在兒子身上，由任孩子自由發展。因為強尼相信，每一代的人都有屬於自己的方法：「例如在我爸爸眼中我是『廢青』，每天只顧著踢波，因為他的年代要非常勤奮才能入大學，但我的年代已經有8間大學，相對比較容易。」

▲ 強尼2004年透過公開招募主持加入有線電視球彩台。（取自強尼IG）

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孩子潛能無可限量

小朋友的專長可以是剪片、拍片、畫畫甚至打機，並非只有固定一條路：「以前覺得打機沒出息，但現在有電競，10年後，打機最叻的人和我小時候看奧運跑100米最快的人是一樣的。」

強尼感慨說：「社會的準則不停變，大人最老土就是以自己的準則、視覺去看年輕人。我們不會知道新一代的人知道甚麼、走到多遠，比如iPhone，在年輕人眼中非常簡單，但對於60、70歲的人來說，或覺得使用是非常困難的事。」

所以他不會希望兒子跟自己的方向走，因為強尼知道，新一代世界是他不完全了解。

▲ 強尼只望兒子成為好人。（曾耀輝 攝）

強尼和太太只著重兒子的品格：「不要懶、無禮貌、要有同理心，這是我和太太最大的希望，不要覺得今天擁有的一切是理所當然。」

科技日新月異，但對好人的定義卻不會有太大改變，強尼只期望兒子將來能成為一個好人。

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場地：Lounge no93

記者：鄭嘉瑤