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【食物捐贈】香港迪士尼與Foodlink合作將安全剩食轉贈基層　盼回饋社會帶來幸福感

社會 17:34 2020/10/29

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香港迪士尼樂園自2014年開始，與慈善團體「膳心連Foodlink」合作，將樂園酒店收集回來的安全剩食，轉贈至基層家庭。（陳國峰攝）

近年社會關注環境保護問題，香港迪士尼樂園自2014年開始，與慈善團體「膳心連Foodlink」合作，將樂園酒店收集回來的安全剩食，轉贈至基層家庭，亦增加資源及捐款，助「Foodlink」服務電子化，盼透過計劃回饋有需要的人士。

香港迪士尼樂園「晒冷」15周年美食，城堡公主甜品最吸晴，詳情即看：【下一頁】

香港迪士尼表示，從樂園酒店收集的安全剩食，轉贈予老人院﹑基層家庭及兒童等，今年因應疫情擴展計劃，由今年2月至9月期間，樂園共捐贈超過31噸剩食予有需要家庭，相等於近7.6萬個餐。樂園義工隊亦與餐飲團隊合作，製作1.2萬個熱香餅，透過「Foodlink」贈予老人院﹑基層家庭，以及在中秋節時，製作500個月餅，連同應節用品及文具，送給深水埗基層家庭。

港府明日（30日）起逐一步放寬防疫措施，樂園指，會因應最新規例作出適當調整，並將公布新城堡落成詳情，即看：【下一頁】

合作項目的負責人之一Chef Mak希望，透過食物以另一種方法發揮迪士尼傳遞快樂的精神，回饋有需要的人士，為他們帶來幸福感。

Chef Mak稱：

廚師是處理食材最重要的崗位，我覺得「惜食」應由廚師身體力行，希望新一輩廚師可透過計劃，親身了解到社會上仍有人得不到溫飽，打從心底「惜食」。

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記者：陳曉瑩

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