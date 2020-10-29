入境處推申領護照新措施　明起可自助領護照避排隊

▲ 入境處推申領護照新措施。（資料圖片）

申領護照往往避不了排隊，為改善申領程序，入境處將於明日起推出兩項新措施，方便本港及海外港人申領護照。

領取護照服務站

現時，特區護照申請人可於灣仔入境處總部及6間分區辦事處的服務櫃枱領取護照。而由明日起，入境處將分階段推出「領取護照服務站」。

合資格申請人在填寫特區護照申請書時，除現有的領取方式外，亦可選擇於首階段設置在入境處總部或西九龍辦事處的「領取護照服務站」以自助形式領取特區護照。

如選擇於「領取護照服務站」領取護照，申請人需提供可接收短訊的流動電話號碼，以便處方於領證期限前以短訊方式通知申請人有關領證安排。

當領證時，申請人在『領取護照服務站』只需以香港永久性居民身份證及其指模確認身分，便可領取新護照。如申請人持有舊的電子護照或電子簽證身份書，則須按指示把舊證件放入服務站進行註銷。註銷後，服務站會將舊證件退回申請人，並送出新護照。

海外領證措施

現時，身處海外的中國籍香港永久性居民須透過中國駐外國的領使館遞交特區護照申請，方可在該使領館領取新護照；如透過郵遞、互聯網或入境處流動應用程式直接向入境處遞交特區護照申請，申請人必須親身到香港入境處領取護照。



入境處於明日起推出海外領取特區護照的新措施。在新措施下，居於海外或身處香港的申請人，無論以任何形式直接遞交特區護照申請至入境處，均可選擇在中國駐外國的領使館領取護照，處理時間一般為收妥所需文件後的5個工作天。

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責任編輯：陳梓蔚