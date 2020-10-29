【前世情人】與9歲女哈七咀嘴再惹非議　碧咸懶理批評︰一直如此親吻子女

▲ 碧咸與9歲細女哈七嘴對嘴親吻，再次引起網民熱議。

45歲的萬人迷碧咸（David Beckham）與46歲的「辣妹」Victoria結婚21年，育有4名子女Brooklyn、Romeo、Cruz及哈七（Harper Seven），夫妻不時在社交平台曬恩愛。 近日Victoria上載碧咸與9歲的哈七嘴對嘴親吻照，再次引起網民熱議。不過，碧咸已明言自己一直如此親吻子女，也是愛的表現。

▲ 碧咸非常愛錫前世情人哈七。（圖片來源︰IG @davidbeckham）

網民意見兩極

據英國《每日郵報》報道，Victoria於10月21日在其Instagram分享碧咸與哈七咀嘴的甜蜜照片，並寫道「The best daddy」（最好的爸爸），隨即引來一眾網民討論。有網民留言表示，「崇拜你們的家庭，但從不理解為何父母嘴對嘴親吻孩子」、「請停止親吻孩子的嘴唇」。

▲ 近日Victoria分享碧咸與哈七咀嘴的甜蜜照。（圖片來源︰IG @victoriabeckham）

不過，也有網民為碧咸平反，「父親嘴對嘴親吻女兒，是一種愛的表現和真情流露，這是完全正常的」、「我一直這樣親吻孩子，他們分別是24歲和18歲，我和孩子都覺得沒問題」。

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咀嘴是愛的表現

這並非碧咸夫妻首次公開親吻女兒的照片，去年碧咸帶哈七到法國觀賞女子足球世界盃，英格蘭贏波後父女嘴對嘴親吻慶祝。父女咀嘴的溫馨照片上載至IG後，也引來外界爭議，英國名嘴Piers Morgan更在節目上公開斥責二人行為「Creepy」（毛骨悚然）、「Weird」（怪異）。

▲ 早前碧咸分享與Victoria和哈七的同床合照。（圖片來源︰IG @davidbeckham）

面對外界批評，碧咸當時回應「這是愛的表現」，他受訪時亦曾透露：

我對每個子女都會錫嘴，可能Brooklyn（大兒子）不會，因為他已過了18歲，或許會覺得有點奇怪。

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他指自己和Victoria非常愛錫子女，並不在乎別人的批評，強調這是他們與孩子相處的方式，也是他們向孩子表達愛的方法。

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責任編輯︰駱秀玲