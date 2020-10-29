紓緩抗不適 類風濕性關節炎之治療與監察

類風濕性關節炎是本港常見的風濕科病症之一，炎症反應可影響全身不同的關節以至其他器官，除了令患者感到疼痛，活動能力亦可能受到限制，影響整體健康和生活質素。那麼在治療方面，醫生通常會採用甚麼方案？又如何監察病人的病情進展？不同程度的類風濕性關節炎，治療上有何不同？種種疑問，由風濕科專科陶志雄醫生為大家解答吧﹗

疑問1：類風濕性關節炎為何要及早治療？

陶志雄醫生指，治療類風濕性關節炎的病人主要有三個目的，「第一，紓緩病人的病徵，特別是關節痛；第二，保存病人的關節功能；第三，改善病人的生活質素。」他強調，及早治療很重要，而一旦診斷出類風濕性關節炎，醫生會與病人商量，盡快處方專科藥物以改善病情。

疑問2：醫生會以甚麼特別策略治療類風濕性關節炎？

要成功治療類風濕性關節炎，除了及早治療外，另一個重要策略是Treat to Target，「意思是病情緩解，即是無論在臨床或驗血上，都看不見病情活躍的情況。如果病人達不到這目標，醫生就會與病人商議加強藥物的力度，希望更快達到治療的目標。」

疑問3：如何監察病人的病情進展？

監察主要分為幾部份，陶志雄醫生指，首先要監察病情的活躍性，另外要監察病人對於醫生處方的藥物有可能出現的副作用，還要監察病人關節上的損壞，以及病人的關節功能或生活質素。

疑問4：不同程度的類風濕性關節炎，治療上有何不同？

類風濕性關節炎的病人可以分為早期與非早期，在治療策略方面均是以緩解為目標。不過，陶志雄醫生強調，早期的病人關節損壞比較少，而非早期的病人由於關節以至其他的器官可能有一定程度的損壞，所以「低活躍性」是治療目標，「當然，對於這類型的病人來說，如果可以達到緩解，效果便是最好的。」

疑問5：有哪些表徵顯示病情改善？

當病情得到控制及改善時，病人會留意到自己關節痛、腫的次數大幅下降。而在生活上，以往他們可能因為關節活躍的情況，無法完成某些事情，但隨着病情改善，他們慢慢可以做到。

疑問6：除了病人身體上的病徵外，還有其他因素影響生活質素？

「除了在關節或其他器官上的病徵外，另一個影響生活質素的原因是疲倦，他們可能因為病情而感到緊張、憂鬱，從而影響到睡眠質素。」陶志雄醫生提醒病人，一定要對醫生坦白，如果感到憂鬱或緊張而令睡眠質素不佳，可以徵詢醫生意見，醫生或會轉介心理學家或精神科醫生作出適當的評估和輔導，有需要的病人更可以以藥物治療。

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