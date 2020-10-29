港大醫學院展開大規模髖部骨折群組研究　料兩年後完成

▲ 港大展開有關全球髖部骨折的跨國研究。（資料圖片）

港大醫學院藥理及藥劑學系今（29日）宣布，展開有關全球髖部骨折的跨國研究。該研究於今年7月開始，計劃於2022年6月完成，將會成為現階段全球最大規模的髖部骨折群組研究，涉及合共19個國家和地區。

港大稱，骨質疏鬆症初期通常沒有症狀，較容易被忽視；但骨質疏鬆症卻容易引發髖部骨折，嚴重影響患者日常活動能力。而髖部骨折，於老年人口中尤其常見，已被公認為主要公共衞生負擔之一，指髖部骨折會影響患者的活動能力、增加他們患上其他疾病的風險以及提高死亡率。

隨著人口迅速老化，專家預計到2050年，將有超過450萬人受到影響。根據港大研究團隊的預測，於2050年，亞洲地區每年將有超過250萬宗髖部骨折個案，而香港佔其中大概2.7萬宗。

但港大稱，由於現時醫學界對髖部骨折發病率缺乏標準化的研究方法，阻礙了不同地區及人口結構之間，對髖部骨折研究的直接比較。研究團隊特別推動這項全球髖部骨折研究，旨在填補現時研究的不足。研究可覆蓋全球超過4億患者，將用於估算髖部骨折的發生率、治療率和死亡率。

港大醫學院藥理及藥劑學系系主任、羅肇群簡寶玲基金教授（藥劑學）黃志基教授表示，相信全球性的數據，有助於提高公眾對髖部骨折嚴重性的認識和制定相關公共衞生政策。

今次研究由港大醫學院藥理及藥劑學系負責協調各地研究工作，並獲全球最大生化製藥公司之一的安進公司（Amgen Inc.）167萬美元資助，折合約1,300萬港元。香港的研究工作由黃志基和助理教授張正龍領導。

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責任編輯：吳卓峰