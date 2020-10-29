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【靚太廚房】30分鐘煮出香甜濃郁南瓜忌廉湯　炒香蔬菜至「焦糖化」增加香氣甜味

休閒消費 17:46 2020/10/29

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

廚藝導師Celia Chan教半小時煮出香甜濃郁南瓜忌廉湯。

平日去西餐廳吃飯，通常都有紅湯、白湯等西湯選擇，不過部分西餐廳使用罐頭湯或是用粉沖，不夠足料。靚太廚房請來Cooking Fever創辦人兼廚藝導師Celia Chan，教大家煮超簡易南瓜忌廉湯，非常適合秋意濃濃、天氣微涼的時候喝。

3人分量材料：

南瓜 1個（約500克）
甘筍 1條
洋蔥 半個
牛油 20克
雞湯 / 清水 500毫升
淡忌廉 250毫升
黑椒、海鹽 少許

想煮出好味南瓜湯，可先將南瓜、甘筍及洋蔥炒香。Celia解釋，先炒蔬菜會有「焦糖化」的效果，增加蔬菜的甜味，比起白烚蔬菜再煲湯好味。如果想南瓜湯味道濃一點，雞湯只需要剛好蓋過材料即可。Celia習慣每次不會加太多湯，如果湯太過濃稠才會再加雞湯或清水，避免煮稀了難以補救的局面。

平日煮南瓜湯時，加入忌廉或會令湯顏色變淡，影響賣相。想煮出色澤較濃的南瓜湯，Celia教路可以加入甘筍，保持色澤之餘，亦可以增加維他命A。南瓜方面，選用綠色皮或葫蘆型南瓜均可。

按圖看南瓜忌廉湯完整做法：

    點擊圖片放大
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Celia提醒，使用手提攪拌機攪爛材料時一定要熄火，否則有機會彈到手。使用一般攪拌機都可以做到一樣效果，但有些專打果汁的攪拌機不能受熱，要先將蔬菜放涼，才能進行攪爛的步驟，之後亦要再煲至重新滾起再加忌廉及其他調味料。

Celia Chan Facebook

場地提供：Cooking Fever

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責任編輯：徐穎彤

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