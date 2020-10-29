受託買樓被拒豁免印花稅   再有買家入稟申覆核

▲ 再有買家稱受託買樓被拒豁免印花稅，日前入稟高等法院申請司法覆核。(經濟日報資料圖片))

政府早年為優先照顧港人住屋需求而推出印花稅，有買家早前稱以信託形式代香港永久居民購入物業，要求豁免印花稅被拒而入稟申司法覆核。再有買家日前入稟高等法院，指以信託形式代表兩名香港永久居民購入共11個住宅單位後，不獲豁免印花稅共涉逾469萬元，要求法庭頒令署方決定違反私人財產權利及違憲，要求撤銷決定及退還稅款。



11份入稟狀共涉及11個單位，答辯人為印花稅署署長。據入稟狀顯示，其中10個單位涉及申請人鄧麗霞、魏祥華、王偉日、趙偉林、關錫真、譚豪光及黃德雄（俱為譯音）。首6名人士均代表黃以信託形式，於2012至2013年期間，分別購入位於東京街24至28號、觀塘道55A、九華徑及西貢村屋等共10個住宅單位；另1組申請人盧霞輝稱以信託形式代表范麗珍(俱為譯音)購買西貢一村屋。



入稟狀指，申請人於2014年向答辯人提交證明，指以信託形式代為購入物業，物業的實益持有人為香港永久性居民，故應獲豁免印花稅。答辯人於2015年1月拒絕有關申請，要求各申請人支付14.2萬至84.8萬元印花稅，共涉逾469萬元。



申請人其後提出上訴，於等候上訴期間先支付有關印花稅。上訴庭其後處理同類案件時，認為應循司法覆核途徑處理，暫緩有關案件上訴，申請人遂分別入稟提出申請。



申請人質疑有關政策為保障香港永久性居民住屋需要，沒有需要令其受託人不獲豁免，做法亦剝奪了買家置業的權利，違反《基本法》105條所保障的私人財產權利。

申請人要求法庭頒令《印花稅條例》29CB條對香港永久性居民作為物業實益擁有人的權利構成不合比例的限制，做法違憲，要求撤銷決定及退回已付稅款。

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記者：林育慧