【白色強人II】視后胡定欣休息兩年加盟演出　笑言拆不散最強CP馬國明唐詩詠

▲ 視后胡定欣加盟演《白色強人II》。（陳家瑩 攝）

TVB重頭劇《白色強人II》今天（10月29日）在將軍澳電視城舉行記招，郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯、蔣志光、陳嘉輝、張達倫、韋家雄、潘芳芳等出席，眾人以劇中造型現身。

視后胡定欣加盟演出，其角色甫出場已表明：「要將明成北醫院剷平，變成歷史。」立場與YT（郭晉安飾）對立，十分霸氣，她接受TOPick訪問也表示十分期待演出。

為是次演出，所有演員都要上工作坊，由醫護人員講解醫生工作日常，胡定欣說：「比如醫護人員入手術室的每一個步驟都好重要，因為關乎生命，這令我更加尊重他們的工作。」

原來她對上一套參演劇已是《包青天再起風雲》，她說：「休息了兩年多，時間過得好快，悠長假期如此便過去，現在收拾心情。」

▲ 胡定欣、馬國明、唐詩詠在《白色強人II》鬥演技。（陳家瑩 攝）

劇集預計明年3月要往深圳拍攝，但過兩天在香港已經要開工拍攝，胡定欣稱開始感壓力：「不過可能來自工作的狀態，因為太久沒拍劇而已，本身是很想快些去投入於角色，是期待更多於壓力。」並指今次的對手都是曾合作，相信會很有默契。

而她今次與馬國明有不少對手戲，但不是演情侶，定欣賣關子說：「他與唐詩詠們是最強CP，拆不散。但人與人有不同情感，感情線不一定是男女朋友，也是此劇的特色。至於我們在劇中是甚麼關係，大家到時留意。」

至於近日有傳馬國明向湯洛雯求婚成功，將在明年拉埋天窗，定欣說：「成日有這些新聞，不過他也是時候。」並大方送上祝福。

記者：游艾維、陳家瑩