工程師涉城巴殺女友案續審 前女友指被告視女性為妓女

▲ 工程師吳欣鍵涉城巴殺女友案續審，前女友向精神科醫生指被告視大部份女性為妓女。(經濟日報資料圖片))

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及恐怕女友舉報他以兩人性愛片段威脅女友，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師早前否認謀殺罪受審，案件今（29日）於高等法院續審。庭上繼續讀出被告的精神科報告，被告的前女友透露他視大部分女性為妓女。

涉案被告吳欣鍵（26歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。

辯方今於庭上讀出精神科醫生何美怡的報告，報告透露被告曾召妓3、4次，惟他曾經於召妓途中安全套脫落，被告因此擔心感染性病，自此定期會作檢查，即使檢查結果為陰性，被告亦擔心屬假陰性。

報告指被告的心理狀態於2014年初起一直轉差，因為他仍然擔心感染性病，被告為怕將性病傳染家人，會於家中使用坐廁和淋浴間後先行清潔，才讓家人使用。被告與家人吃飯期間，亦不敢將筷子放進口腔內，只會將食品掉進口中。

報告又引述被告的其中一名前女友指，被告是一名控制狂，而且因為自己家住公屋和就讀非名校而感到自卑，被告將前女友視為他所擁有的，亦會將其他大部分女性視為妓女。被告又曾經將一部iPad交給前女友，要求前女友每隔30分鐘匯報一次行蹤。

青山醫院駐院精神科醫生李允丰今出庭作供指，他於被告留醫青山醫院期間，是被告的主診醫生。據他所知，被告的家庭並無精神病史。李於辯方盤問下同意，被告曾企圖自殺，即從城巴上層車窗墮下，而李認為通常有精神病背景的人，會有較高風險自殺。案件明(30日)續審。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝