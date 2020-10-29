【白色強人II】預告跟馬國明感情戲頗動人　唐詩詠怕看劇本：怕一看就會哭

▲ 唐詩詠預告跟馬明於《白色強人II》裡的感情戲很動容。（陳家瑩 攝）

唐詩詠今日現身電視城出席新劇《白色強人II》的記者會，上趟於《白色強人》裡唐明醫生跟蘇怡的感情線令人動容，問到今次角色關係之發展，唐詩詠謂二人間一直存在某問題，今次於劇中呈現出來。

她接受TOPick訪問說：「我們會對一些事的看法有點不同。其實我還未看到那段戲的劇本，但每個看了那段戲的人包括珍姐和Kelly也哭着告訴我，所以我一直都不夠膽去看，害怕會進入了那種狀態，會是很Sad的一件事，可能一想起便會哭。」

唐詩詠續指：「我們(指唐明跟蘇怡)都很喜歡大家，卻因一件事解決不了而卡住在那位置。我覺得編劇寫得很好，因為這件事很實在的，現實中也有很多人都會面對的，特別是夫妻。」

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▲ 馬國明、唐詩詠跟胡定欣有一段三角關係。（陳家瑩 攝）

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問到胡定欣於劇裡會否介入二人之關係時，她回應：「因為唐明是一個很吸引別人的醫生，所以無論如何也會有一個女生（胡定欣）喜歡他，但不是我們之間的問題，所以不算是一段三角關係。」

對於馬國明被指求婚成功，唐詩詠表示不知情，「他未有在群組內提及，他們求婚的話一般都會在群組內公布，期待的，他知道只要他舉辦婚禮，我們也會幫助他處理很多事，或者他需要我們的時候，我們也會在。」

▲ 唐詩詠再演蘇怡醫生。（陳家瑩 攝）

她又謂：「我覺得求婚不需要我們幫忙，結婚才需要我們。」

說到錢國偉監製早前離世，唐詩詠謂近年已少了聯絡，但也會有一些場合如婚禮內相見。她說：「某段日子，他與我住在同一屋苑內，所以也會在屋苑內見面及交談。他很好的，聽得出他很關心我。」

她認為對方是自己的恩師，「因為他，我才能從模特兒轉型當演員，這一步對我來說是很重要的。」

記者：游艾維、陳家瑩