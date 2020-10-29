【旅遊氣泡】新加坡已重開逾240景點及酒店　官方推手機掃瞄QR Code記錄行蹤

▲ 新加坡旅遊局指，當地已重開逾40個景點及逾200間酒店。（新華社圖片）

港府將於11月與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，新加坡旅遊局指，當地已重開逾40個景點及逾200間酒店，並認證逾2,500個場所，會從多方面加強衞生標準，為重新迎接旅客做好準備，並推出不同措施增加旅客及消費者信心，包括官方衞生認證系統，以手機程式記錄訪客行蹤。

新加坡旅遊局今日（29日）舉行最新旅遊資訊分享會，該局香港澳門及台灣國際司處長林曉芬表示，新加坡由7月起已分階段重開42個景點及旅遊設施﹑223間酒店及738個旅行團行程；學童亦已復課，但仍然禁止大型聚集，酒吧及夜店仍然關閉；而當地導賞團包括步行遊覽、單車遊和划艇等，則在11月1日起允許最多20人、每組最多5人同時並行，而活動不可超過8小時。

▲ 新加坡旅遊局舉辦最新旅遊資訊分享會。圖為該局香港澳門及台灣國際司處長林曉芬。（曾耀輝攝）

她說，當地已實施一定的防疫措施，例如大部分景點的客容量均不得於同一時間超過上限的一半，亦有大型景點設計了手機應用程式讓遊客提前預約購票及了解參觀安排，入場時間亦會分時段處理等。

林曉芬續稱，新加坡已推出官方衞生認證系統，紀錄用戶行蹤，隨香港與新加坡11月起建立「航空旅遊氣泡」，當地會在不同設施設立登記系統，旅客進入時需用手機掃描二維碼（QR Code）等登記資料，以方便一旦需要的追蹤工作，有關資料恂保留約25天。

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記者：陳曉瑩