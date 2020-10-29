【遺愛人間】林太眼角膜成功移植予有需要人士　林子博捐出太太傷健用品：希望延續愛

▲ 林子博太太董燕君遺愛人間。

前TVB娛樂主播林子博太太董燕君（Shirley）本月不敵癌魔離世，當時林子博就表示太太會捐出器官遺愛人間。今日（10月29日），林子博就在社交平台表示，太太的眼角膜已成功移植予有需要人士。

另外，林子博亦把太太生前所用的傷健醫療用品捐出，把愛延續。

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▲ 林子博太太捐出器官遺愛人間。（Facebook圖片）

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林太太董燕君臨終前表示願意捐出身體器官，林子博今日在Facebook寫道：

太太在上月住院期間，主動聯絡醫護人員，希望離世後可以捐出身體器官遺愛人間。但由於太太自知身體上多處主要器官有腫瘤，詢問院方意見之後，最終比較適合是捐出她的眼角膜。 前幾天收到眼科醫院通知，根據太太生前的意願，她的眼角膜已透過手術，成功移植到一位女士身上。

林子博亦捐出太太生前的傷健用品，讓有需要而不介意的人士免費借用。他表示：「我相信太太也希望，我可以繼續為她延續這份情操。即使不能延續生命～也希望我們可以延續～「愛」。

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林太下月13日設靈

林太於去年中不幸確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，過去一年，林子博一家同心對抗癌魔，可是林太的病情反覆。

至近月，林子博曾在網上舉行籌款，並成功籌得醫療費用為太太進行「幹細胞治療」，本來病情已有好轉，可是在月中卻病情突然有變，最終不敵癌魔與世長辭。

林子博亦有在社交平台抒發對太太的思念，一對子女亦非常不捨媽媽的離世，大批網民亦留言為林家打氣，而子博的圈中好友們亦為林家打氣，希望他們早日走出傷痛。

林太將於下月13日在萬國殯儀館設靈，翌日出殯。