  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 19:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺愛人間】林太眼角膜成功移植予有需要人士　林子博捐出太太傷健用品：希望延續愛

娛樂 18:36 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

林子博太太董燕君遺愛人間。

前TVB娛樂主播林子博太太董燕君（Shirley）本月不敵癌魔離世，當時林子博就表示太太會捐出器官遺愛人間。今日（10月29日），林子博就在社交平台表示，太太的眼角膜已成功移植予有需要人士。

另外，林子博亦把太太生前所用的傷健醫療用品捐出，把愛延續。

【孝順女】黃芷晴喪母後首次出席公開活動　感激苗僑偉夫婦助黃日華走出陰霾

林子博太太捐出器官遺愛人間。（Facebook圖片）

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔辭世　林子博無法兌現再影婚照承諾

林太太董燕君臨終前表示願意捐出身體器官，林子博今日在Facebook寫道：

太太在上月住院期間，主動聯絡醫護人員，希望離世後可以捐出身體器官遺愛人間。但由於太太自知身體上多處主要器官有腫瘤，詢問院方意見之後，最終比較適合是捐出她的眼角膜。

前幾天收到眼科醫院通知，根據太太生前的意願，她的眼角膜已透過手術，成功移植到一位女士身上。

林子博亦捐出太太生前的傷健用品，讓有需要而不介意的人士免費借用。他表示：「我相信太太也希望，我可以繼續為她延續這份情操。即使不能延續生命～也希望我們可以延續～「愛」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【林子博喪妻】林太董燕君早已簽拒急救同意書　子博太太生前承諾捐出眼角膜

林太下月13日設靈

林太於去年中不幸確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，過去一年，林子博一家同心對抗癌魔，可是林太的病情反覆。

至近月，林子博曾在網上舉行籌款，並成功籌得醫療費用為太太進行「幹細胞治療」，本來病情已有好轉，可是在月中卻病情突然有變，最終不敵癌魔與世長辭。

林子博亦有在社交平台抒發對太太的思念，一對子女亦非常不捨媽媽的離世，大批網民亦留言為林家打氣，而子博的圈中好友們亦為林家打氣，希望他們早日走出傷痛。

林太將於下月13日在萬國殯儀館設靈，翌日出殯。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【林子博喪妻】林太子女悼念亡母　小姊弟孝順懂事：我哋會照顧好自己
15:15 2020/10/22
【林子博喪妻】林太子女悼念亡母　小姊弟孝順懂事：我哋會照顧好自己
【林子博喪妻】林子博關注子女情緒　發帖抒發思念亡妻之情：究竟你而家去咗邊？　
20:11 2020/10/23
【林子博喪妻】林子博關注子女情緒　發帖抒發思念亡妻之情：究竟你而家去咗邊？　
【林子博喪妻】深宵緬懷一家四口溫馨用餐　子博緊記亡妻董燕君叮囑：要齊齊整整地吃飯【有片】
14:33 2020/10/26
【林子博喪妻】深宵緬懷一家四口溫馨用餐　子博緊記亡妻董燕君叮囑：要齊齊整整地吃飯【有片】
林子博 娛樂人物職業 演員 正能量 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略
今日 11:57
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略