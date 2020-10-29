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【新冠肺炎】4檢測中心正招標預期11月底啟用　料檢測費貼近成本價

社會 18:23 2020/10/29

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港府目前正向檢測公司公開招標，料4個較長期的社區檢測中心11月下旬可啟用。（資料圖片）

本港疫情似有緩和，港府計劃於港島、九龍、新界東和新界西設立4個較長期的社區檢測中心，方便市民付費獲得病毒檢測結果，以便日後經健康碼或航空旅遊氣泡出行，目前正向檢測公司公開招標，料11月下旬可啟用，有報導指，港府會提供場地和基本營運費用，冀營辦商能推出貼近成本價的檢測服務，以拉低市場價格，惟暫無評論何謂成本價。

消息指，標書要求檢測公司提供鼻咽拭子採樣，並需採用政府電子平台，當局目標希望4個檢測中心分別由4間公司營運，以保持競爭，料一至兩周後截標，11月下旬投入服務。

費用方面，據了解，港府會負責場地和基本營運；檢測公司則負責採樣人手、樣本物流和化驗開支。而營辦商亦會承包政府付費的特定群組測試，以確保有一定收入，同時為其他市民提供較低價格的檢測服務。

其實坊間從醫療團體到私家醫院都有化驗新冠病毒的服務，收費由250港元起，詳細請看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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