【育兒心得】商人爸爸湊合全家政府派錢4萬作啟動基金　引導4子女研製防疫擋屏學運作一盤生意

▲ 商人爸爸忽發奇想，全家湊合政府派發的4萬元做啟動基金，實踐這個由子女主導的商業計劃。

疫情下居家時間增加，親子關係比過往親密，更有機會培養出創意。從事生物科技生意的William，鼓勵子女針對疫情設計防疫系列用品，從中體會如何營運一盤生意，提升他們的解難能力。其長子太亨和次子太謙分別在德國學習，他們自細受爸爸影響對科研有興趣，太亨更希望日後可以學爸爸一樣創業。

William數月前因見到不少公共地方出現保持社交距離的提示標語及用作間隔座位的屏擋，但都傾向就地取材，材料雜亂，例如用紙皮或用黃色膠紙製作提示標語貼在地上等，因而建議21歲長子太亨、20歲次子太謙和16歲讀中五的妹妹得心一同設計抗疫產品，體會生意之道。

那時他們正提早放暑假，我忽發奇想，既然政府每人派發1萬元，就由我擔任顧問，輔導他們構思一個防疫產品系列。

他聯同太太、兩名兒子湊合4萬元作為啟動基金，實踐一個由子女主導的商業計劃﹐並視之為對他們的歷練，放手讓他們策劃，體會當中的起跌，自己去解難，從中真實地理解怎樣運作生意，也增加兄弟妹之間的感情。

▲ 7歲太禧想出的名字，結果最受家人歡迎。

由他們共同開拓的防疫產品品牌「COVID Anywhere」，爸爸形容各人各司其職，例如太亨類似公司的CEO，主力訂定產品發展策略，需要管理及分配工作，協助同事執行設計及採購等；太謙是COO，負責執行，會搜尋學校客戶、推廣；得心則幫忙製作產品插圖；最有趣是7歲弟弟太禧也有份參與﹐幫助創作品牌名字 COVID Anywhere。

生意涉及的細節很多，包括如何找潛在客戶、計算價錢、策劃推廣、運輸等等，William謂雖然子女年紀小，難免常掛一漏萬，但當中卻有更深體會，並學會要分工合作。

▲ 太亨指導妹妹用繪圖軟件。

構思原創設計

他們設計的首個原創「COVID Shield」超薄屏擋，推廣了兩個月，現時有多間學校訂購，接單情況理想，初步達到收支平衡，下一步會繼續出品提示社交距離的標貼，會以耐用防水物料製作，適合張貼到不同媒介，例如地面、玻璃上等。

太亨指出，屏擋不是高科技用品，材料也不難找，他們用了很短時間已物色到供應商，可以一站式製作及運送。

反而在設計初期最傷腦筋，三兄妹曾通宵達旦開會商討，當中最困難是要兼顧設計和生產成本，需要平衡，太複雜的設計可能拉高成本。我們先用實物摺作，摸索怎樣可以用最方便的方法固定在桌面上。由於圖紙必須極清晰及尺寸準確，才可交赴供應商製作，因此也需要學習用專業的電腦軟件繪圖，當中增進了不少設計上的知識。

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太謙剛於德國升讀電腦工程大二，他謂今次跟哥哥一起工作，感情也變深厚，二人在設計前，曾走訪不同食肆訪問，並詢問在學校工作的朋友或家長，希望設計出獨特但又價錢合理的產品。

「我們是從用家的需要出發，訂定一些特色，包括材料可回收、要夠輕身防小朋友撞倒也很安全、能摺起方便運輸及收藏、容易裝篏，以及可按學校要求特製設計等方向構思，再一步步找尋適合材料。由於針對學校，故需要讓學校感到安心，我們已在香港知識產權處登記，材料亦有SGS方面的RoHS和REARCH認證。」

兩兄弟也同感到生意難做，太謙舉例，試過訂下推廣計劃，但市場最現實，不受落便要再嘗試。

貨品不能壓貨太久，要控制時間成本，也令我們一度很緊張。做生意需要不停度蹺變陣去促銷，例如想到要贈送樣品讓學校試用效果，聯絡學校後也要不停跟進，總之接到每一張單都不簡單，要全心全意投入才可以。

每單生意都不簡單

媽媽Bebe同時支援子女創造這生意實習，她感覺到全件事十分有趣，兼富有正能量。

「他們除了構思產品設計，亦要考慮如何包裝，包裝使用甚麼材料，都有學問。另外，運輸流程也要很細心，才可給客人信心，這一切都需要他們在親力親為中去體會，再者，要促成一張單，需要不停接洽和跟進人家的詢問，不是簡單的事。」Bebe認為子女創業，也讓大家明白學生們可以盡一分力量，期間三女得心也有知會學校她和哥哥設計了產品。

▲ William和太太Bebe感到平時一家人各有各忙，難得合作實踐商業計劃，感情更深厚。(黃建輝攝)

轉讀遙距課程 學經營生意

太亨笑謂這實習經歷，讓自己認識到父母和兄弟妹各人的做事模式和風格，例如妹妺得心是思考型，故需要給她空間，讓她分析過濾資料；而弟弟太謙性格很務實、很理性！

一直想做生意的太亨，去年在德國入讀工程系大一，本來今年會升讀大二，但因為想做生意，回港轉讀英國大學的遙距課程，方便自己有更多時間學習生意之道。

我不認為可惜，讀書未必適合我，做生意孕育到我的創意思維，我一直認同教育應是learning by doing。

太亨15歳已學習編程，16歲時因想買一部單車，在臉書上開網店進行玩具槍買賣，初嘗賺錢滋味。

「就是那一年我想嘗試做生意，我以為自己適合讀工程，結果在德國這一年，發現並不適合，回港後我在網上開設公司，為客戶建立網站，期間需要上網自學平面設計及文案撰寫技巧。這次能跟兄弟妹一起實習，經驗很寶貴，而成本又不太高。」太亨說

他強調人人志向不同，例如有些人對音樂有興趣，便較早接受專業培訓，而他是特別鍾情做生意。「現在一半時間讀書，一半時間學做生意。」

記者：胡麗珊