78歲長期病患女子對大鼠戊型肝炎呈陽性反應　衞生防護中心：確實傳播途徑尚未明

▲ 衞生防護中心指大鼠戊型肝的確實傳播途徑尚未明。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（29日）正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，並呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。



個案涉及一名有長期病患的78歲女子。她於伊利沙伯醫院覆診時，發現出現肝功能異常。病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

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衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於紅磡湖光街5號聯盛大廈，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，患者有一家臨接觸者，現時無病徵。

中心已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。發言人續指，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。



中心提醒市民，要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。

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責任編輯：郭家穎