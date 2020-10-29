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17歲男生涉堵路阻礙罪脫 官指對警員證供準確性有保留

社會 19:09 2020/10/29

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17歲男生涉堵路被控，今於九龍城裁判法院被裁定在公眾地方造成阻礙罪不成立。(經濟日報資料圖片))

去年11月11日有人發起「三罷」行動，17歲中六男生涉參與集結及堵路，被控在公眾地方造成阻礙罪。涉案男生早前否認控罪，經審訊後，今（29日）於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指，雖然被告衣著有可疑，但被告身上沒有可疑物品，而且拘捕警員繪製案發現場草圖時一度出錯，對拘捕警員的證供準確性有所保留。

被告為17歲中六男生，早前否認1項在公眾地方造成阻礙罪。控罪指，被告於去年11月11日與其他人，在黃大仙道近沙田坳道設置路障。

裁判官裁決時引述控方案情指，拘捕警員曾供稱，他乘坐警車至黃大仙道時，看見有約20人聚集，有人投擲水樽等雜物出馬路，亦有人手持磚頭，拘捕警員指他與同袍下車驅散，期間看見被告逃向沙田拗道方向，他遂追截被告，期間被告曾將背囊丟下。拘捕警員指最終在鳳德道截停被告，並帶被告拾回背囊，但沒有搜出可疑物品。

被告早前出庭自辯稱，當日他相約朋友吃早餐，他依警方指示沿黃大仙道行走，沿途有街坊一起前行，看不見附近有黑衣人士聚集，惟其後有5名防暴警到場，有人喊叫「死曱甴！走唔甩㗎啦！入去坐幾年啦！」，防暴警筆直地衝向他。被告指他認為警員認定自己犯事，因害怕被捕而逃走。

裁判官裁決時指，雖然被告衣著有可疑，但被告身上沒有可疑物品，拘捕警員盤問下亦供稱驅散時被告身處行人路，他沒有看見被告掟雜物或協助他人掟雜物，加上拘捕警員所描繪的草圖曾錯誤地標示鳳德道與沙田坳道，警員稱是因為草圖不完整。惟裁判官指他無法參透警員的說法，對拘捕警員的證供準確性有所保留，最終裁定被告罪名不成立。

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記者：王仁昌
 

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