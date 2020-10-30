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【無所作為】陳法拉首拍HBO美劇《The Undoing》　妮歌潔曼曉格蘭特捲入謀殺懸案

娛樂 18:50 2020/10/30

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陳法拉進軍美國的首齣美劇《無所作為》（The Undoing），已經在HBO開播，與影后妮歌潔曼及英國型佬曉格蘭特捲入謀殺懸案。

陳法拉進軍美國的首齣美劇《無所作為》（The Undoing），已經在HBO開播。此部由奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）和英國型佬曉格蘭特（Hugh Grant）合演的迷你劇圍繞婚姻問題、劇情懸疑，追看度甚高。而對香港觀眾來說，陳法拉演出更是話題之一。

現播出首集的HBO迷你劇《無所作為》，由曾製作無數成功美劇的資深電視人David E Kelley監製，近年HBO屢獲獎項的劇集《小謊言》（Big Little Lies）就是其作品之一。此劇更請來曾艾美獎最佳導演得主、來自丹麥的Susanne Bier執導全部6集。

妮歌潔曼和曉格蘭特合演夫妻互鬥演技。

兇案真相耐人尋味

改編自小說家Jean Hanff Korelitz作品《You Should Have Known》，這齣心理驚慄劇集由妮歌潔曼和佬曉格蘭特合演，以紐約曼克頓為背景。

首集交代了妮歌潔曼飾演的Grace專門提供婚姻輔導，生活優越，丈夫Jonathan是一位關心病人的兒童腫瘤科醫生，他們的12歲讀私校兒子Henry（Noah Jupe飾演）就性格乖巧。

陳法拉在劇中演認識女主角的家長Jolene。她在首集跟妮歌同枱演出，並大哂流利英語。（電視截圖

一天， Grace在兒子學校慈善晚會的籌備小組中發現年輕媽媽Elena對她特別關注，而在健身室，赤條條身段驕人的Elena更刻意走近 Grace面前，似乎別有用心。怎料，這位謎樣女子在籌款晚會後就被殺。

與此同時，Grace老公Jonathan突然失蹤了，警方更視Jonathan為此兇案的唯一疑犯，學校其他家長都用異樣眼光看待Grace和其兒子，加上媒體日夜騷擾，令Grace的人生由天堂跌落地獄。

陳法拉（前排左2）在首集學校籌款晚會一幕也有演出。（電視截圖）

法拉流利英語對白

然而Jonathan堅稱清白，到底誰是真兇？

這齣劇有煽情的法庭戲和懸疑劇情為賣點，但主綫始終是夫妻情︰丈夫背叛自己，家庭陷入前所未有的危機， 身為太太還應該出面支持他，挽救家庭嗎？作為婚姻輔導專家，她又為何未能及早發現自身的婚姻危機？

陳法拉在首集跟曉格蘭特地有同場演出。（影片截圖）

總的來說，此劇可說為妮歌潔曼和曉格蘭特度身訂造，角色經歷起伏大多發揮空間。

另外，妮歌和演其富爸爸（當奴修打蘭飾演）之間複雜的父女情也甚有戲味，而兒子揭發父親有外遇之後的反應，更是耐人尋味。

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每集開首播出的劇集主題曲《Dream A Little Dream of Me》，更是由妮歌潔曼親自主唱，可見她對此劇何等重視。

至於在劇中演籌備學校晚會的家長之一的陳法拉，雖則戲份只集中在首集，但能夠和影后同枱演戲，還用流利英語講數句對白，對於有志在美國發展的她來說，也確是個好開始。 

HBO劇《無所作為》（共6集）

播出時間︰逢星期一早上9時播出（與美國同步播放）

播出後可於HBO GO自選點播

頻道︰HBO （Now TV CH.115）

記者︰胡慧雯

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