【視障爸爸】失明爸化身陪玩專員伴愛兒探索世界　與妻子互相扶持不覺視障是負累

▲ 患有先天性青光眼的Julian全失明，跟健視的妻子誕下兒子，組成幸福一家三口。

視障人士的世界一片黑暗，生活卻不一定灰濛，可以很精采。Julian於4年前成為爸爸，沒有擔憂失明的自己難勝任父親一職，跟妻子補位分工照顧孩子。雖然兒子年紀尚小，未太理解爸爸是失明，但爸爸相信兒子自會慢慢認識視障世界，成為有同理心的孩子。

患先天性青光眼視力全失

任職黑暗中對話（香港）基金會多元共融顧問的Julian患有先天性青光眼，自小已有視障，醫生早就預告他將會視力全失成為盲人。他記憶中隱約看到事物至十多歲，視力一直退化中。

我看得最清楚時，是可看到報紙上的標題字。小時候鍾意畫畫、寫書法，大約7歲、8歲時，有一日發覺為何今日看到毛筆字沒有昨天般清楚。

▲ Julian在「黑暗中對話（香港）基金會」工作約10年，現時擔任多元共融顧問。（湯炳強攝）

沒有因視障而自卑，Julian遇到視力問題便轉換方向，他不寫毛筆字就去畫畫，由黑白改為畫些有顏色、粗線條的。他展示「阿Q精神」︰

我的態度就是做不到，就做第二樣。我大約10歲視力未完全消失時，已讀視障人士學校，將來應該如何適應，老師同學俾好多經驗，明白完全失明的過程。

▲ Julian在認識太太之時已是視力全失。（受訪者提供）

疫情下視障者面對多難關

世界不停在變，Julian至今一直學習克服視障問題，坦言學習過程至30、40歲到現時都在學習中，在生活工作一路遇到新問題。而在疫情下，視障人士要比常人面對多難關。

譬如搭升降電梯，為方便清潔會在按掣位置貼上膠片，Julian摸不到上面的點字，或需開口叫人幫忙按樓層掣，又或取出手機開視像，找朋友或義工幫忙看。他又指視障人士沒有「神器」篤開關，唯有勤力些用搓手液洗手。戴口罩亦遇困難，他買了一盒新口罩，使用前會問老婆或朋友，了解正確戴法並牢記。

▲ 視障的Julian是位稱職爸爸。（受訪者提供）

婚姻曾不被看好

太太是健視人士，生活上幫助了Julian不少，外出時，Julian會一手搭著太太肩膀，由她來領路，4歲的兒子Kudu有時會幫手成為爸爸的專屬引路員，可是仍然練習中，會不自覺開心地拖著爸爸快跑。

問及與太太相識的過程，Julian直言從沒見過太太的樣子，但彼此說話交流、態度可以感覺到，相識沒多久就拍拖，拍拖了3年多就結婚。有次拍拖時食開心果，她幫忙剝殼，由此事知道她樂意協助Julian，這是其中一因素娶得過。

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在不少人眼中，尤其女方的家人生怕跟視障人士結婚很蝕底，Julian明白他人的想法，他澄清︰

結婚目的不是要找一個人照顧自己，夫妻間其實是互相照顧幫助。太太鍾意我同她出去玩，有我陪伴好開心、好緊要。我亦會主力分擔洗碗及陪仔仔玩。

行動證明勝任當丈夫爸爸

回想他倆決定結婚前，女方家人不放心，Julian明白父母憂慮女兒要經常照顧丈夫，抱有「煮飯餵飯洗碗，遲些有小朋友咩都係我個女搞掂」的想法。Julian表示接觸了解後，外家的想法改變了。

見我行得坐得，又有工作，又識得用電話，又OK。他們之前覺得做每件事都Impossible（不可能）。

生兒育女方面，太太早就表達鍾意小朋友，Julian認為盲人與健視者都可成為稱職爸媽。他自豪地分享︰

我太太承擔了很多，而陪小朋友玩都是一個任務來的。太太被小朋友圍著成日都辛苦，我就返工回家多些跟小朋友玩，父子親密些亦是好事。此外，試過幾次兒子發燒，我學過中醫推拿，知道嬰兒按摩可助退燒，幫阿仔紓緩再帶他看醫生。

▲ Julian用其他觸角官感跟兒子互動。（受訪者提供）

成為陪玩專員與兒探索世界

愛砌模型的兒子創意無限，陪玩專員的Julian大讚愛兒可砌出飛機及大嘴巴動物，連三角恐龍背上一粒一粒都砌出來讓他摸。有時兒子砌得很專心時，Julian以為可走開，兒子會立即叫他不要行開，享受爸爸陪伴。

兒子現年4歲，對爸爸是視障未有太清晰的概念，Julian順其自然讓兒子感受爸爸的不一樣。他分享趣事︰

兒子剛識行路，有次攞住短掃帚學我行路，行到好似樣，眼神向前望，行歪了就掂一掂牆，才轉返正確方向。另有次跟兒子向他人介紹我，「你哋未見過，呢個係我爸爸，我爸爸行路係用一支棍嘅」。

▲ Julian熱愛工作，希望能促進社會更共融。（黑暗中對話（香港）基金會提供）

不過，兒子有時會令爸爸啼笑皆非，例如問爸爸書上的圖畫是甚麼，爸爸回說看不到，兒子攞著爸爸手在書上摸。Julian笑言欣賞兒子知道他看不到，是可用觸覺來代替。

Julian未能目睹愛兒成長歷程，未能親眼看著愛兒的可愛樣子，但他心目中已有兒子的模樣，有時候趁睡著去摸摸他。

我知道阿仔眼睛好大，雖然我看不到他甚麼樣，但都可以摸到的。很多時刻所謂感動、溫韾未必要用看，摸到的都很多，感受亦多。有時我幫他著衫，他自己一邊唱歌，企著的姿態很強壯，在我心目中好Rooster（公雞），昂首挺胸，很神氣！

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記者︰顏紫燕