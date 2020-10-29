5,200隻大閘蟹疑欠衞生證明　食安中心：未留出市面

▲ 食安中心正在跟進事件。（資料圖片）

食物安全中心今日（29日）公布，海關轉介一批重約1,000公斤（約5,200隻）懷疑並無附有相關衞生證明書的大閘蟹予中心跟進。涉事大閘蟹沒有流出市面，中心正跟進事件。

食物安全中心發言人說，為針對打擊非法進口以及來源不明大閘蟹的進口和銷售活動，食安中心和海關今年10月起進行多次聯合行動。中心昨日（28日）接獲海關轉介，指於深圳灣口岸截獲上述大閘蟹。該批大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。該批大閘蟹已被中心扣查，沒有流出市面，中心正追查有關產品的來源，調查仍在進行。



根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

另外，根據《食物安全條例》（第612章），任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰