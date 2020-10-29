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林鄭月娥探訪過渡屋家庭　稱目前用地足夠提供近1.3萬個單位

社會 20:09 2020/10/29

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行政長官林鄭月娥今日參觀過渡性房屋「南昌220」，並探訪兩個家庭，了解他們的生活情況。（政府新聞處圖片）

行政長官林鄭月娥今日（29日）參觀首個以組裝合成建築技術興建的過渡性房屋項目「南昌220」，並探訪2戶家庭，了解他們的生活情況。她表示，去年的《施政報告》承諾在未來3年提供1萬個過渡性房屋單位，今年初進一步提高目標至1.5萬個單位，目前覓得的用地已足夠提供合共1.27萬個單位。

林鄭月娥在社聯主席陳智思和社聯行政總裁蔡海偉，及營運機構東華三院董事局主席文頴怡和行政總監蘇祐安陪同下，參觀「南昌220」項目，並探訪兩個最近由附近舊樓搬入「南昌220」的家庭，他們對居住環境得到改善和租金負擔減輕都感到滿意，兩個家庭亦十分讚賞東華三院在項目推廣的鄰里互助精神。

行政長官林鄭月娥今日參觀過渡性房屋「南昌220」，並探訪兩個家庭，了解他們的生活情況。（政府新聞處圖片）

「南昌220」的用地由恒基兆業地產集團借出，項目由社聯負責統籌、東華三院負責營運、，項目位於深水埗南昌街於去年12月動工，以組裝合成建築技術興建，在今年8月落成。項目樓高四層，合共可提供89個一人至三人單位予約160人居住，現時大部分單位的住戶已遷入居住。

林鄭月娥說，去年的《施政報告》承諾在未來3年提供1萬個過渡性房屋單位，今年初進一步提高目標至1.5萬個單位，並將預留的建築費由20億元增加至50億元，目前覓得的用地已足夠提供合共1.27萬個單位。她期望在各界共同努力下，盡快推出更多過渡性房屋項目。

林鄭月娥（右）參觀項目的一個單位。（政府新聞處圖片）

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責任編輯：徐紹軒

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