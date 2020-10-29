【仍然要相信】名曲《I Still Believe》藏動人愛情故事　結他男神見證患癌妻康復奇蹟

▲ 《仍然要相信》

改編美國格林美提名流行福音歌手Jeremy Camp和首任妻子Melissa Lynn Henning-Camp的《仍然要相信》（I Still Believe）講述23歲的Jeremy (KJ阿帕 飾)已是風魔萬千歌迷的樂壇新星，亦有一位他情有獨鍾的女友Melissa（布麗特羅拔遜飾），在事業愛情兩得意之際，卻突然傳來噩耗。

只有21歲的Melissa不幸患上卵巢癌，儘管如此，Jeremy 仍不理父母反對堅持與女友結婚。在女友人生的最後一段路上，Jeremy 為她寫下最美麗的一章，而 Melissa 亦改變了他的一生，二人一同克服人生、信仰和情感上的艱難時刻，譜出一段永垂不朽的愛情故事。

結他音樂男神KJ Apa情約Britt Robertson見證患癌康復奇蹟兩位導演找來了KJ阿帕飾演Jeremy，這位《河谷鎮》Riverdale人氣男星的演技和歌藝，得到了兩位導演的垂青。

1997年的他憑藉俊俏外貌吸引世界各地大量粉絲，今次參演《仍然要相信》是因為被 Jeremy Camp 故事感動。

KJ阿帕說：「是他們的愛情故事吸引了我參演，他們的愛情真的備受考驗，令你對這樣的愛情非常珍而重之。我希望觀眾看過 Jeremy 和 Melissa 的故事後，會想：『嘩，我希望我有天可以如他們那麼戀愛。』」他在電影中更大開金口，翻唱Jeremy Camp名曲《I Still Believe》。

跟KJ阿帕一樣，女主角布麗特羅拔遜很認真看待今次飾演一位真實人物，特別是因Melissa已不在人世。她解釋說：「很榮幸可以演一個真實的人物，尤其當我知道Melissa的生平，我看了很多關於她的資料。」

布麗特羅拔遜看了Melissa的日記節錄，甚至與Melissa的媽媽和Jeremy見面等：「大家對她最深刻的印象，是她是個多麼體貼的人，當她在醫院收到花時，她會分給護士們，她想分享她的玫瑰，她想與別人分享她的生命、愛和基督。她希望擁有力量和勇氣堅持下去，用她的經歷改變別人，給予別人希望和信念。」