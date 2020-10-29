【疫市職場】THEi測量學生學以致用Scan-to-BIM專業技術　「疫」市下職場突圍未畢業已獲聘書

▲ Sophie認為，Scan-to-BIM輕巧易用，加上具成本效益，故此愈來愈多測量項目採用此種嶄新技術。（VTC提供）

新冠肺炎疫情的出現，改變了各行各業的運作模式。當中，香港高等教育科技學院（THEi）測量學（榮譽）理學士學生陸瑜欣（Sophie），將BIM技術學以致用，令她在「疫」市下突圍而出，未畢業已獲一家國際工料測量顧問公司聘用，朝著工料測量師的目標進發。

畢業論文探討BIM技術的應用

測量界近年致力數碼化，積極引進各種先進數碼科技，例如利用航拍機協助繪製地圖及檢測樓宇狀況，引進建築信息模擬系統（BIM）進行繪圖及測量工作等，有助提高行業整體工作效率。

而Sophie撰寫的畢業論文正正探討如何運用創新科技「Scan-to-BIM」技術，為一幢位於九龍土瓜灣的舊樓進行測量工作。她表示：「現時本港有不少樓齡高達50至60年之舊樓，由於年代已久，不少樓宇的圖則早已流失或殘缺不全，若利用Scan-to-BIM技術，只需動用3名工作人員，約一個工作天的時間，即可以完成掃描一座6層高樓宇的影像」，節省人手及提高工作效率。

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曾修讀工商管理 毅然轉「跑道」

Sophie認為，Scan-to-BIM輕巧易用，加上具成本效益，故此愈來愈多測量項目採用此種嶄新技術，亦可有效減少現場工作人員的數目。

回想起學習經歷，曾修讀大學工商管理學士學位的Sophie，因着對測量方面的興趣，毅然轉換「跑道」，報讀THEi測量學（榮譽）理學士課程。Sophie分享：「THEi測量學課程緊貼測量界的實際運作需要，亦為我帶來寶貴的實習機會，助我畢業後投身測量專業。」

Sophie躊躇滿志，深信測量界於新常態下，更重視員工的數碼科技能力。她期望畢業後繼續累積工作經驗，再考取專業工料測量師資格，為社會建設作出貢獻。

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責任編輯:王明芳