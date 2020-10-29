房委會稱正檢視工作流程和指引　提升維修公共屋邨設施效率

▲ 房委會發言人晚上回應表示，大致接受申訴專員公署有關屋邨設施維修的建議。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（29日）公布兩項主動調查的結果，在主動調查屋邨遊樂及健體設施保養時，發現有部份設施在損壞後超過30天才要求承辦商檢查，另在涉及已拆售物業屋邨的個案中，由於維修需要徵詢居民和其他持份者的意見，諮詢和商討過程往往需時數個月，導致遊樂場設施損壞超過半年仍無法完成維修，情況並不理想。詳情即看：【下一頁】

房委會發言人晚上回應表示，大致接受有關建議，指公共屋邨的遊樂場／健體設施採用「原廠保養」的維修策略，以確保設施能夠由原廠代理商妥當維修。房委會正檢視現有的工作流程和指引，務求提升保養和維修公共屋邨遊樂和健體設施的效率，及縮短日後維修時間。



房委會指出，現時由屋邨人員發現設施損壞到發出檢查單，平均需時約5天。承辦商在接獲維修指示後，約可於一個月內完成簡單的維修工作；至於較為複雜或須特別訂製配件的個案，則需要較長時間以安排訂購物料、運送、地盤施工等工序，強調房屋署的合約經理會密切監察承辦商的表現，並每季向房委會轄下的承辦商檢討小組委員會（建築保養工程）匯報。倘若工程延誤而承辦商沒有合理解釋，房委會便會按相關合約條款向承辦商收取違約金。

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房委會續指，現正積極研究優化現有監察系統，包括在電腦系統上記錄發現設施損毀及發出檢查單的時間，以加強對整體維修過程的監察，亦會研究其他採購方法和合約安排，以及要求代理商備存多些不同類型的設施零件或組件，以加快維修的速度。



至於改善公共屋邨遊樂及健體設施設計的建議，房委會會考慮多項因素，包括屋邨的人口結構變化、現有設施的使用狀況、環境限制和日後維修保養事宜等，在合適的位置更新或優化遊樂和健體設施時，會小心考慮當邨居民的意見。

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責任編輯：徐紹軒