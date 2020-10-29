【老鼠出沒】太古城居民投訴鼠蹤處處　行人路旁驚見腐爛發臭老鼠乾屍

▲ 太古城居民投訴鼠蹤處處。

太古城多處出現鼠蹤，東區太古城東區議員王振星在社交網站表示，近期收到不少居民投訴太古城鼠蹤處處，他亦親自見過老鼠出沒，在10月29日特別邀請物業管理公司的職員一同巡視區內據報有老鼠出沒的地方，並視察了洞庭閣天井位的擋鼠隔及其他滅鼠措施。

️有關地點包括：

金星閣郵政局對開花槽

銀星閣地下垃圾房

天山閣惠康後門（停車場內）

太湖閣行人天橋底花槽

鄱陽閣地下垃圾房

王振星指，

在巡視的期間，我們已經發現其中一個老鼠的棲身之所，該老鼠甚至直接跟我們「打招呼」

他稱，管理公司表示一直都有進行慣常的滅鼠工作，對方承諾加強滅鼠措施及相關的清潔工作。

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有問帖文一出，不少太古城居民都留言表示多處見到老鼠，希望及早處理，例如有居民表示在行人路旁驚見腐爛發臭老鼠乾屍，亦有人留言指周圍都很多老鼠及曱甴，甚至發現有人差不多每天的午飯時間，到處將米撒向花糟，擔心引起環境衛生問題。

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責任編輯：徐紹軒