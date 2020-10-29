  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (週四) 21:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

葉劉《紐時》撰文指香港與國家命運交織　惹西方學者政客圍攻

政治 20:51 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

新民黨主席葉劉淑儀在《紐約時報》撰文，文章惹來西方極大迴響。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀差不多每隔一年，都會在《紐約時報》撰文，但今年卻出現一些阻滯。原來，她於《紐時》刊登的文章，題為「Hong Kong is China, Like It or Not」（《喜歡與否，香港是中國一部分》）的文章，過程中被多次要求修改內容，出爐後更遭到英美政客和學者圍攻。

葉劉的文章於10月1日國慶日發表，接近3500字，內容主要回應西方國家對《港區國安法》在港實施，以及去年一連串暴亂事件的批評。她認為，西方傳媒對於香港現況的報道，有許多曲解、不實及偏頗的批評，認為再多「抗議」、「譴責」或「制裁」，都無法改變香港是中國的一部分、其命運與內地交織在一起的事實。

葉劉早前在其社交網站指，當她提交第一稿時，《紐時》並不太滿意，認為文章內闡述觀點的理據不充分，要求葉劉重寫。到了第二稿，負責處理稿件的編輯將過去一段日子，許多西方傳媒對特區政府的批評全數提出，例如對港府押後立會選舉一年、以及《港區國安法》條文字眼含糊的批評，希望葉劉的文章能就此作出回應。葉劉更被問到一個「非常有趣」的問題︰「你認為西方國家及政府不應指摘北京政府干預香港，你對於此點的最強理據是甚麼？」

葉劉慨嘆，自己花了接近一個月時間，回應編輯對於文章的意見及連串疑問，文章最終在9月30日號被編輯採納，趕及在國慶日見報。文章刊登在《紐時》網站國際版頭條，隨即在英美兩國引起極大回響，更引來西方政客的批評。

曾經來港視察示威情況的美國參議員Josh Hawley在twitter轉發這篇文章，引來接近2,500個轉推及大批網民回應。英國「跨黨派關注香港小組」五名上下議院議員亦火速投稿至《紐約時報》回應。前幾日，布魯金斯研究院學者夏迪•哈彌德（Shadi Hamid）亦在The Atlantic撰文批評葉劉，指她的文章「令人不安」。

面對西方的批評，葉劉表示，「理解西方國家政客或許不認同我的觀點」，但至少，該文章已在英美政界及學術機構得到廣傳，她對此感到欣喜，因為文章能站在國家的觀點，為香港在國際社會上發聲。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流瑩

相關文章

張華峰當選立法會委員會主席　點名多謝「兩個女仔」
22:36 2020/10/16
張華峰當選立法會委員會主席　點名多謝「兩個女仔」
霍啟剛攜郭晶晶賞音樂會粵劇撐業界
21:39 2020/10/18
霍啟剛攜郭晶晶賞音樂會粵劇撐業界
【施政報告】傳林鄭月底訪京機會微　葉劉稱不意外
17:21 2020/10/23
【施政報告】傳林鄭月底訪京機會微　葉劉稱不意外
逃犯條例 政治 港區國安法 紐約時報（美：NYT） 葉劉淑儀

最高瀏覽

【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略
今日 11:57
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略