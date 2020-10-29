葉劉《紐時》撰文指香港與國家命運交織　惹西方學者政客圍攻

▲ 新民黨主席葉劉淑儀在《紐約時報》撰文，文章惹來西方極大迴響。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀差不多每隔一年，都會在《紐約時報》撰文，但今年卻出現一些阻滯。原來，她於《紐時》刊登的文章，題為「Hong Kong is China, Like It or Not」（《喜歡與否，香港是中國一部分》）的文章，過程中被多次要求修改內容，出爐後更遭到英美政客和學者圍攻。

葉劉的文章於10月1日國慶日發表，接近3500字，內容主要回應西方國家對《港區國安法》在港實施，以及去年一連串暴亂事件的批評。她認為，西方傳媒對於香港現況的報道，有許多曲解、不實及偏頗的批評，認為再多「抗議」、「譴責」或「制裁」，都無法改變香港是中國的一部分、其命運與內地交織在一起的事實。

葉劉早前在其社交網站指，當她提交第一稿時，《紐時》並不太滿意，認為文章內闡述觀點的理據不充分，要求葉劉重寫。到了第二稿，負責處理稿件的編輯將過去一段日子，許多西方傳媒對特區政府的批評全數提出，例如對港府押後立會選舉一年、以及《港區國安法》條文字眼含糊的批評，希望葉劉的文章能就此作出回應。葉劉更被問到一個「非常有趣」的問題︰「你認為西方國家及政府不應指摘北京政府干預香港，你對於此點的最強理據是甚麼？」

葉劉慨嘆，自己花了接近一個月時間，回應編輯對於文章的意見及連串疑問，文章最終在9月30日號被編輯採納，趕及在國慶日見報。文章刊登在《紐時》網站國際版頭條，隨即在英美兩國引起極大回響，更引來西方政客的批評。

曾經來港視察示威情況的美國參議員Josh Hawley在twitter轉發這篇文章，引來接近2,500個轉推及大批網民回應。英國「跨黨派關注香港小組」五名上下議院議員亦火速投稿至《紐約時報》回應。前幾日，布魯金斯研究院學者夏迪•哈彌德（Shadi Hamid）亦在The Atlantic撰文批評葉劉，指她的文章「令人不安」。

面對西方的批評，葉劉表示，「理解西方國家政客或許不認同我的觀點」，但至少，該文章已在英美政界及學術機構得到廣傳，她對此感到欣喜，因為文章能站在國家的觀點，為香港在國際社會上發聲。

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