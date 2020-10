葉劉《紐時》撰文指香港與國家命運交織　惹西方學者政客圍攻

▲ 新民黨主席葉劉淑儀在《紐約時報》撰文,文章惹來西方極大迴響。(資料圖片)

新民黨主席葉劉淑儀差不多每隔一年,都會在《紐約時報》撰文,但今年卻出現一些阻滯。原來,她於《紐時》刊登的文章,題為「Hong Kong is China, Like It or Not」(《喜歡與否,香港是中國一部分》)的文章,過程中被多次要求修改內容,出爐後更遭到英美政客和學者圍攻。

葉劉的文章於10月1日國慶日發表,接近3500字,內容主要回應西方國家對《港區國安法》在港實施,以及去年一連串暴亂事件的批評。她認為,西方傳媒對於香港現況的報道,有許多曲解、不實及偏頗的批評,認為再多「抗議」、「譴責」或「制裁」,都無法改變香港是中國的一部分、其命運與內地交織在一起的事實。

葉劉早前在其社交網站指,當她提交第一稿時,《紐時》並不太滿意,認為文章內闡述觀點的理據不充分,要求葉劉重寫。到了第二稿,負責處理稿件的編輯將過去一段日子,許多西方傳媒對特區政府的批評全數提出,例如對港府押後立會選舉一年、以及《港區國安法》條文字眼含糊的批評,希望葉劉的文章能就此作出回應。葉劉更被問到一個「非常有趣」的問題︰「你認為西方國家及政府不應指摘北京政府干預香港,你對於此點的最強理據是甚麼?」

葉劉慨嘆,自己花了接近一個月時間,回應編輯對於文章的意見及連串疑問,文章最終在9月30日號被編輯採納,趕及在國慶日見報。文章刊登在《紐時》網站國際版頭條,隨即在英美兩國引起極大回響,更引來西方政客的批評。

曾經來港視察示威情況的美國參議員Josh Hawley在twitter轉發這篇文章,引來接近2,500個轉推及大批網民回應。英國「跨黨派關注香港小組」五名上下議院議員亦火速投稿至《紐約時報》回應。前幾日,布魯金斯研究院學者夏迪•哈彌德(Shadi Hamid)亦在The Atlantic撰文批評葉劉,指她的文章「令人不安」。

面對西方的批評,葉劉表示,「理解西方國家政客或許不認同我的觀點」,但至少,該文章已在英美政界及學術機構得到廣傳,她對此感到欣喜,因為文章能站在國家的觀點,為香港在國際社會上發聲。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2