【疫情分析】專家稱14天清零才大規模寬防疫　倡加強檢測非緊密接觸者免走漏

▲ 梁子超認為，新冠病毒可從多個途徑傳播，市民與確診者短暫接觸亦可中招，而當局現對密切接觸者定義亦較「任意」。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，昨新增3宗個案，兩宗為外地輸入，僅1宗為本地個案且有源頭，令連續3日零本地個案紀錄斷纜。

50歲婦為患者同事 未列密切接觸

有專家認為，這反映當局需加強對確診者非密切接觸者的檢測工作。自上周一起，本地個案一直徘徊於零至2宗低位，中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調，仍應待本地個案能清零14天，才可大規模放寬社交距離防疫措施，因現時疫情未穩，社區仍有一定傳播風險。

昨新增1宗與早前個案相關的本地個案，為居於土瓜灣樂民新村樂智樓的50歲婦，在中環兆英商業大廈任文職。該女患者為本周日公布確診42歲男子的同事，但當時並沒有被列為密切接觸者，故無安排入住檢疫中心。她更是早於上周四已出現病徵，翌日仍上班，至本周日到普通科門診求醫，周二交回檢測樣本才揭確診。衞生防護中心昨派員到樂智樓向住戶派發樣本瓶，患者所屬公司約20人亦須檢疫。

倡加強檢測非緊密接觸者 免走漏

衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾稱，一般密切接觸者定義是雙方沒有戴口罩，且見面超過15分鐘，例如談天、吃飯等。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，新冠病毒可從多個途徑傳播，市民與確診者短暫接觸亦可中招，而當局現對密切接觸者定義亦較「任意」。他建議應加強對非緊密接觸者的檢測，於患者確診當日向其同事派發樣本樽，以及確診後5天再向相關同事多取一次樣本作檢測，以免走漏個案；當局亦應呼籲曾與確診者有間接接觸者，自我醫學監測14天。

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記者：鄧凱文