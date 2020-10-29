建制突襲梁君彥剪布　立法會通過修訂廣播條例

▲ 立法會三讀通過修訂廣播及電訊條例。

立法會今日傍晚以38票贊成、18票反對三讀通過修訂廣播及電訊條例，修例涉及3項放寬措施，包括容許本地報刊東主等出任電視、電台持牌人。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，修例旨在為傳統廣播業「拆牆鬆綁」，增加業界競爭力。

3項放寬措施包括︰（1）放寬跨媒體擁有權的限制；

（2）放寬外資控制權限制；以及（3）取消持牌人須為非附屬公司的規定。

放寬跨媒體擁有權方面，將容許本地報刊東主、廣告代理商、非本地電視持牌人等出任電視、電台持牌人；同時將「不符合持牌資格人士」相關親屬的定義，收窄至直系親屬。換言之，某電視台持牌人、持牌法團的非直系親屬，可擔任電視台或持股公司的董事及主要人員。

放寬外資控制權方面，目前非本港居民持有免費電視公司2%、6%、10%或以上時，須獲通訊局批准，但新例則放寬至持股5%、10%、15%及以上，才須通訊局批准。至於取消持牌人須為非附屬公司的規定，邱騰華表示，此舉可讓持牌機構更容易為籌措資金。

民建聯葛珮帆支持修例，認為政府因應互聯網新興媒體普及，為傳統媒體拆牆鬆綁，是與時並進，認為修例不會削弱通訊局的監管權力，不過她建議，當局應加強規管網上媒體，因網上資訊氾濫，充斥假新聞或傳播仇恨言論，認為相關節目對國家安全等帶來影響。

資訊科技界莫乃光則指，過往不同的投資者、財團會繞過法例，避開監管，認為限制是「無牙老虎」，修例後更是「剝埋棚牙」，他又質疑，放寬持牌限制會引入紅色資本，降低本地節目質素及新聞自由。

邱騰華則強調，修例並無大幅放寬外資控制權的限制，只是在持股權比例上，作輕微修訂，以鼓勵投資及方便免費電視市場注入新資金。

二讀及三讀程序歷時約7小時，民主派昨日11次要求點算法定人數，耗時2小時8分鐘。在二讀階段，建制派議員趁民主派全數離席之際「突襲」，原本準備了3頁紙輪候發言的謝偉銓，臨時撤銷發言，提早結束二讀辯論階段。而立法會主席梁君彥，亦在全體委員會審議階段劃線，強調有憲制責任確保議會在合理時間審議法案。

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責任編輯：林曉君