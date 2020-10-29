科大廣州分校料2022年開學首階段招收4,000人　四樞紐代學院架構

▲ 科大廣州分校設計圖片。（科大提供）

香港科技大學廣州分校工程已於今年中展開，目標2022年9月開學，首階段招收4,000名研究生，分校以4個跨學科「樞紐」取代傳統學院架構，4名院長均由科大資深教授擔任。科大校長史維表示，廣州分校校長須為中國籍，但其他教職員無國籍限制，現正進行全球招聘，強調廣州當局亦重視科大的國際視野。

科大今（29日）公布廣州分校進展，分校選址廣州市南沙區，毗鄰廣深港高鐵慶盛站，2018年底科大與廣州市人民政府及廣州大學簽署協定合作建校，翌年獲國家教育部批准籌建，今年中動工，目標在2021年秋季完成向國家教育部申請正式成立的工作，2022年9月正式開學，首6年招收4,000名研究生。

▲ 科大廣州分校公布最新進展，（左起）科大副校長（研究及發展）葉玉如、科大校長史維、「先導計劃」學生吳婷彥、科大首席副校長倪明選、建築事務所KPF代表鄭逸雅。（馮琪雅攝）

按內地規定 校長須屬中國籍

史維強調，廣州分校與香港清水灣本部財政獨立，兩校將互補共長，課程不會重疊。首席副校長倪明選表示，分校將打破傳統框框，不以傳統學院區分，分別設立4個非傳統「樞紐」，包括「功能」、「信息」、「系統」及「社會」，以融合學科學習模式解決問題，共涵蓋16個研究領域，例如可持續能源與環境、人工智能、生命科學與生物醫學工程，以及金融科技等。

史維表示，現正全球招聘廣州分校校長，按照內地辦學規定，校長必須是中國籍，但其他教職員包括副校長等管理層均無國籍限制，他提及當初與廣州當局商討建校事宜時，對方除欣賞科大的學術水平，亦特別強調科大擁有的國際視野，「用他們的話講，不希望科大辦一間跟內地一般大學一樣的大學」。

全球聘400人 科大教授任院長

至於本部與分校在行政上「誰聽誰」？史維說是「各聽各的」，因兩校在不同法律基礎上成立，但會聯合組成與本部校董會性質相同的理事會，共16名成員，兩校各委任一半成員，由本部委派人員擔任主席，並會聯合組成教務委員會，促進學術交流，而兩校學生均同樣可獲頒科大學位。

倪明選表示，目標在5年內透過全球招聘400名教員，跟香港校園500人規模相若，預計2022年9月開學有150人先到任，校方亦希望將科大管理文化帶到廣州分校，4個樞紐的院長，均由科大資深教授擔任；行政人員原則上在廣州招聘。

而科大去年展開「先導計劃」，在香港試行廣州分校課程，至今已招收約260名研究生。科大本科環球中國研究畢業的吳婷彥現正透過計劃，研究網絡跨文化政治參與，同時獲政治學及計算機科學的兩名教授指導，融合不同學科知識，比傳統單一透過社會科學獲得更多知識。

至於早前多間大學校長發表聯合聲明表示理解訂立港區國安法的必要性，未有參與聲明的史維昨首度回應，指國安法是法律，「不需要我來說支持、不支持，是每個人都必須遵守」，強調科大教研政策原則不變。

早前有調查指本港年輕人前往大灣區發展意欲不大，史維表示會鼓勵學生到大灣區探索機遇。對於近日港大副校長任命風波，史維稱無相關資料以作回應，而科大會按學術資歷及領導才能等準則遴選人才。

▲ 科大廣州分校設計圖片。（科大提供）

▲ 科大廣州分校設計圖片（右），對比清水灣校園（左）。（科大提供）

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記者：馮琪雅