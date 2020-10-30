【著數優惠】MOS Burger新年度會員大募集　快閃專頁活動送出15個VIP會籍

▲ 一年一度的MOS BurgerVIP會員招募計劃將於11月3日至12月31日舉行。（相片來源：MOS Burger）

MOS Burger粉絲留意！一年一度的MOS BurgerVIP會員招募計劃將於11月3日至12月31日舉行，可享尊貴會員禮遇及多達7%的超值折扣優惠。另外，於11月4日至11月10日期間MOS Burger Facebook會舉行粉絲專頁快閃活動，粉絲們只需完成簡單步驟，即有機會免費贏取Gold VIP及VIP會籍，名額共15個。

VIP入會方法如下：

1.Gold VIP會員

於會員招募期間，每次光顧滿$50即可獲印花1個，只需集齊10個印花貼紙或單次購買總值$400（8張$50）的MOS Burger現金券，即可獲Gold VIP會員卡1張。

Gold VIP會員專屬優惠包括︰7%消費折扣及入會迎新10張飲食優惠券。

2.VIP會員

於會員招募期間，每次光顧滿$50即可獲印花1個，只需集齊6個印花貼紙或單次購買總值$250（5張$50）的MOS Burger現金券，即可獲VIP會員卡1張。

VIP會員專屬優惠包括︰5%消費折扣及入會迎新5張飲食優惠券。

▲ VIP會員卡及Gold VIP會員卡。（相片來源：MOS Burger）

為感謝顧客14年來的支持，MOS Burger舉行贈送VIP會籍快閃活動，將於11月4日Facebook專頁上載活動帖子，參加者只要完成以下3步︰

1.讚好及追蹤「MOS Burger Hong Kong」Facebook專頁。

2.讚好相關活動帖子。

3.留言將作為MOS忠粉年資以及14年來印象最深刻的期間限定漢堡連及原因分享，最後再標註1位朋友即完成遊戲。

MOS Burger會根據參加者留言內容的原創性及創意，選出5名得獎者送出GOLD VIP會籍、及10名得獎者送出VIP會籍。有關活動詳細條款及細則，請留意11月4日發布的Facebook專頁活動帖子。

記者：周美好