【黑寡婦結婚】Scarlett Johansson宣布再婚　疫情下低調結婚呼籲行善

▲ 黑寡婦宣布結婚。

黑寡婦結婚！憑電影《復仇者聯盟》系列「黑寡婦」一角深受歡迎的施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）宣布已結婚，Scarlett嫁予年輕兩年的喜劇演員Colin Jost，這也是Scarlett的第三度婚姻。

據美國媒體報導，現年35歲的Scarlett去年5月已跟男友Colin Jost訂婚，而日前終宣布結婚喜訊，但由於美國的新冠肺炎疫情嚴重，故只低調舉行結婚儀式，邀請少數親友參與。

▲ Scarlett Johansson宣布結婚！

【福布斯】「黑寡婦」施嘉麗最高收入女星榜十大不入 安祖蓮娜+姬嘉鐸繼續吸金【內附排名】

Scarlett跟未婚夫同時透過慈善機構的Twitter宣布喜訊，並借婚訊呼籲外界捐款做善事，二人盼大家在艱難時期，能伸出援手幫助孤苦無依長者。

▲ 慈善組織代二人宣布喜訊。（取自Twitter）

Scarlett Johansson曾歷過兩段婚姻，08年僅23歲時跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）結婚，但二人婚姻僅有3年。

其後，Scarlett第二任丈夫Romain Dauriac育有1女，但也只維持3年。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Scatlett在現場直播綜藝節目《Saturday Night Live》結識喜劇演員Colin，對方是該節目的編劇之一，其後二人擦出愛火。

▲ Scarlett跟Colin因拍攝節目結緣。

去年5月，Scarlett跟Colin宣布訂婚，現正式變成人妻。