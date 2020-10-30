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【黑寡婦結婚】Scarlett Johansson宣布再婚　疫情下低調結婚呼籲行善

娛樂 09:47 2020/10/30

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黑寡婦宣布結婚。

黑寡婦結婚！憑電影《復仇者聯盟》系列「黑寡婦」一角深受歡迎的施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）宣布已結婚，Scarlett嫁予年輕兩年的喜劇演員Colin Jost，這也是Scarlett的第三度婚姻。

據美國媒體報導，現年35歲的Scarlett去年5月已跟男友Colin Jost訂婚，而日前終宣布結婚喜訊，但由於美國的新冠肺炎疫情嚴重，故只低調舉行結婚儀式，邀請少數親友參與。

Scarlett Johansson宣布結婚！

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Scarlett跟未婚夫同時透過慈善機構的Twitter宣布喜訊，並借婚訊呼籲外界捐款做善事，二人盼大家在艱難時期，能伸出援手幫助孤苦無依長者。

慈善組織代二人宣布喜訊。（取自Twitter）

Scarlett Johansson曾歷過兩段婚姻，08年僅23歲時跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）結婚，但二人婚姻僅有3年。

其後，Scarlett第二任丈夫Romain Dauriac育有1女，但也只維持3年。

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Scatlett在現場直播綜藝節目《Saturday Night Live》結識喜劇演員Colin，對方是該節目的編劇之一，其後二人擦出愛火。

Scarlett跟Colin因拍攝節目結緣。

去年5月，Scarlett跟Colin宣布訂婚，現正式變成人妻。

撰文 : TOPick柴犬出動

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