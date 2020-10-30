【復課安排】復課半日上足8堂課後Zoom上樂器班　家長大呻：海綿都要放吓水

▲ 家長認為，學校復課後為追趕進度，令學生非常疲累。

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，教育局近日亦計劃與學界商討恢復全日課堂安排。中小學在9月底恢復面授課堂，雖然之前有網上教學，但不少學校仍需在復課後追趕課程。有家人在社交網站大呻，兒子就讀的小學自復課就不斷催谷，由於只有上午上課，每日兒子都有大量功課、默書，放學後還要Zoom參加興趣班，不久後學生還要面對考試。

有家長在facebook專頁「家長Secrets」投稿，讀男校的兒子自復課後就非常忙碌，每星期兩、三次默書，功課亦堆積如山，雖然只要早上上課，但放學後還要以Zoom參加學校的樂器班、樂團等，形容「chur到班學生乾咁濟」。

半日上足8堂課

家長又提及，停課期間，老師拍攝的教學影片講解詳盡，不料在復課面授後，老師卻變得隨便，上課時間用來罵學生、做改正，每堂半小時，一個上午上足8堂，僅1個小息。

學校已安排在兩星期後考試，儘管老師都在追趕教學進度，但仍未教完考試範圍，直言學校安排猶如把學生當成海綿，要不斷吸收知識，

海綿都要放吓水先可以再吸水，更何況小學生，校長認為學生係萬能咩?

帖文引起不少家長熱論，有人疑惑，為何學校不可放棄一次考試或默書，「香港嘅教育從來冇將小朋友放第一位」，亦有人指出，老師都擔心會再停課，所以只能「谷得就谷」。不過，有家長則指，小三的女兒讀區內傳統小學，每星期一次默書、功課不算多，測驗取消，第一次考試亦推遲幾日，算是不錯。

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責任編輯：王明芳