【凍齡女神】袁彩雲婚加國回港與楊怡敘舊　一孩之母零走樣粉絲要求復出

▲ 袁彩雲婚後淡出幕前做少奶奶，難得返港與廿年老友楊怡聚舊。

剛改名為楊茜堯的楊怡，昨日（10月29日）分享一張與多年好友的合照，照片中正正是1996年港姐季軍袁彩雲。於2009年與商人丈夫結婚後移居加拿大專心相夫教女的袁彩雲，近日難得返港，當然要與這位相識廿年的好姊妹見面。

現年44歲的袁彩雲仍保養得宜，不少網友希望她能復出重返幕前。

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▲ 兩位昔日花旦已成人母。（微博圖片）

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昨日楊怡在其社交網站分享與袁彩雲合照並寫道：「多年沒見的老友，短短的飯聚，我們無所不談，談從前，談現在，看著眼前的你，精神奕奕，面上流露出溫暖甜蜜的滿足笑容，幸福。你依然係我心中美美的那片彩雲！」陳敏之亦有留言：「叫埋我吖嘛！」

袁彩雲亦有分享合照，並透露是次見面已經約了足足6年：「我們相約了六年，終於可相聚啦！在這個約會，令我真心感受到這位幸福的太太/媽媽，她的美滿生活！雖然我們很少見面，但很珍惜我們的友誼永在心內。一坐低，無所不談 聊天聊了3小時！靚媽媽，妳照顧得BB女好周到，繼續加油！」

現年44歲的袁彩雲，年輕時隨父母移民德國，精通五種語言包括德、法、英、粵語及國語，喜歡香港的她預科畢業後決定返港發展，並於翌年1996年參選香港小姐，奪得了季冠以及「國際親善小姐」的獎項，隨後加入了TVB，除了接演劇集，喜歡下廚的她更被派往綜藝組擔任飲食節目主持，還因為其德國長大的背景被委派主持2006年世界盃的一系列相關節目。

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袁彩雲精通5種語言

現年44歲的袁彩雲，年輕時隨父母移民德國，精通5種語言包括德、法、英、粵語及國語，喜歡香港的她預科畢業後決定返港發展，並於翌年1996年參選香港小姐，奪得季冠及「國際親善小姐」的獎項，隨後加入了TVB。

她除演出劇集外，喜歡下廚的袁彩雲更被派往綜藝組擔任飲食節目主持，還因為其德國長大的背景被委派主持2006年世界盃的一系列相關節目。

袁彩雲於TVB的告別作，是2013年推出的劇集《談談情·練練武》，雖然入行多年來接演的劇集不多，但曾與好友楊怡合作過多部作品，二人首次合作於2000年推出的《楊貴妃》，劇中袁彩雲飾演虢國夫人，而楊怡只是位小小宮女，後來再次合作《封神榜》、《衛斯理》、《怪俠一支梅》等劇，因而成為好友。

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袁彩雲當幸福人妻

袁彩雲多年來最為人知的戀事，是曾與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新的戀情，本以為她差一點便會嫁入豪門，最後二人的關係只維持了半年。

在分手後不久，她在一次工作的慶功宴上認識了比她年長7年的飲食界商人江銘峯（Anthony），拍拖兩年多後結婚，並移民往加拿大。

她在2013年誕下女兒Alycia，一家三口經常到處旅遊，去年3月才剛到過馬爾代夫慶祝夫婦結婚10周年。

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