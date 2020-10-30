【小腸氣】男子健身用力過猛腹股溝現凸起腫塊　求醫揭腸臟移位患「小腸氣」

▲ 男子健身用力過猛腹股溝現凸起腫塊，求醫揭患「疝氣」腸臟移位。

做任何運動都應量力而為。內地一名37歲男子一向喜愛健身，身形亦十分壯碩，近日他舉槓鈴做深蹲期間，發力時右側大腿根部疼痛，最初以為只是拉傷，但後來右側腹股溝出現一個凸起的腫塊。經檢查後，發現男子健身時用力過猛，導致腸臟移位，即所謂「疝氣」（俗稱小腸氣）。

根據內地媒體報道，孫男於8月到健身房運動，當時他舉槓鈴做深蹲，發力時突然覺得右側大腿根部疼痛，原本以為只是拉傷，到更衣室一看，發現右側腹股溝有一個凸起腫塊，但由於按壓時不會疼痛，故不以為以。

不過，該腫塊在2個月內變得愈來愈大，孫男擔憂是腫瘤，遂到醫院求診。經檢查後發現是「腹股溝疝氣」，主要是負重運動所致，需要進行手術。孫男接受了歷時40分鐘的手術，住院2天後出院，並在家休息了數天，目前已經可以工作。

醫生拆解腹股溝疝氣

浙大醫院胃腸疝腹壁外科副主任沈倩雲醫生指，人的腹壁上有許多與腹腔外相通的缺損和通道，通常這些通道的開口處都覆蓋著筋膜，但隨著年齡增長，筋膜變得疏鬆、薄弱，腹腔中的腸臟有機會掉出來。

沈倩雲續指，進行負重運動、搬重物、跑步，甚至排便時腹腔壓力增大，都有可能導致疝氣，而腹壁有先天性的缺損或薄弱亦一個重要因素。

她提醒，疝氣在初發時，症狀往往較輕，常會被患者忽視，但隨著時間過去，疝氣的缺口會愈來愈大，可能造成腹膜炎、器官衰竭等問題。她補充，疝氣在病人身上就像一個「定時炸彈」，等到它爆炸後就為時已晚，故建議病人盡早求醫。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣