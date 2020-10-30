【粗口橫飛】少女能操一口流利的粗口 語帶性器官也面不紅耳不赤

▲ 藍海寧指，現時有不少美少女能操一口流利的粗口，語帶性器官也面不紅耳不赤。

在上環，跟朋友拾級而上前往某餐廳，身後響起一把清脆嬌嫩的女聲。

「×你，條樓梯咁×長，想行×死人咩？呢一區好×多樓梯。」

我實在按捺不住，轉身查看誰迫我「洗耳」恭聽。

眼前是一位高漂亮、打扮時髦、長髮飄逸的小妮子，很有韓星仙氣。論外貌身形，她絕對是大部分男生心目中的女神；論氣質，女神仙口一開，滿地魚蝦蟹，一地眼鏡碎，氣質蕩然無存。

時代確實變了。從前不少父母為生計幹粗活，他們都會說粗口，卻不容許子女鸚鵡學舌，否則藤條伺候。即使青春期的仔女開始我行我素，朋輩間粗口橫飛，但在家中，卻鮮有在父母面前說半句粗言穢語。今天，不少年輕人包括小學生，不但會說粗口，還會說最粗鄙的粗口；不但不害怕別人聽到，更會刻意提高嗓門。

「女仔人家就咪咁粗口爛舌啦！」「你女仔嚟㗎！講粗口，知唔知個醜字點寫呀？」「你咁爛口，點會嫁得出？」「講粗口？無文化！」

當年師長的提醒、父母的責備，變成了只在粵語長片出現的對白。

這個年代，不少美女「出口成文」，能操較男士更流利的粗口。即使語帶性器官，她們也面不紅、耳不赤。

講粗口要有目的，論場合，看對象，講身份。因為冤屈難抒而爆粗一兩句發洩，若非刻意辱罵對方，多被視為無心快語，但場合和對象卻不能不顧及，後果可大可小。

有人說粗口可以雅俗共賞。連基本禮貌和尊重都未學懂，人情世故之學問亦欠缺，何以駕馭粗口？

在未有足夠實力之前，宜管好舌頭。粗口從來不會成就任何大事。

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