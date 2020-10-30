【關德興契女】陳安瑩因媽媽一句話影響婚姻觀　「傻姑」不介意長居內地男友包二奶

▲ 陳安瑩演繹的儍姑深入民心。

由80年黃日華版的《射鵰英雄傳》、劉德華版《神鵰俠侶》，以及90年代古天樂版《神鵰俠侶》演儍姑一角深入民心的陳安瑩，日前接受《開工大吉77》「苑仔」苑瓊丹訪問。

原來陳安瑩與苑仔甚老友，她笑指苑瓊丹是「大家姐」，因為二人曾在劇集合演兩姊妹。陳安瑩在節目分享工作，以及感情事。

她的契爺是已故著名藝人關德興，她回憶說：「戲行好多前輩都好錫我，好似鄧碧雲的媽媽是我媽咪的契娘，所以我叫佢做姨媽，而關德興師傅就是我契爺。小時候，梁醒波、何非凡、李寶瑩這些前輩睇我唱戲，這都是好珍貴的回憶，但我都沒怎樣同人講過。」

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陳安瑩安於當配角

陳安瑩稱，當年入行沒有利用人脈關係，靠自己考訓練班入行：「當年中五畢業在屋企沒事做，電視剛播出招聘廣告，媽媽一句質過來『又話去？』，我就與她鬥氣：『去咪去！』，那就入了行。記得第一日上堂，我同考官講：『我沒可能覺得自己不行囉！』」

除幕前演出，陳安瑩涉獵多個部門工作：「當年我的樣子『不懂大』，所以去做兒童節目，有時不用拍攝時，就去公關部做兼職，幫手回信給觀眾。之後去了配音組，替幫過苑瓊丹配音，那次印像好深刻，因為把聲真是沙晒。」

與初戀男友拍拖至今

多年來飾演配角，未嚐主角滋味，安瑩亦安於現狀：「因為一個金字塔得一個塔針，要下面的底層推它上去，我都有功勞，演員沒有分主角定配角，都要演好場戲。」

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「爛做」的陳安瑩笑言不是富婆，安於做演員崗位：「雖然我有試過爆騷，但又不是做主角，又沒爭過要做主角，專心投入工作。阿媽話過30歲之前不好結婚，這句話入晒腦，男友是圈外人。我們是初戀，由18歲拍拖到現在，大家都沒有結婚的慾望。他現在長居內地，有朋友問我怕不怕他包二奶，我都諗了一下，自己照顧不到他，有人煲湯給他都不錯啊？」

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