【新冠疫苗】牛津疫苗傳喜訊　老少接種後均起免疫效果

▲ 牛津疫苗傳喜訊，老少接種後均起免疫效果。

全球新冠肺炎疫情持續，牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗傳來好消息。疫苗經第3期臨床試驗後，發現不論是老年人還是少年，均起免疫效果，而且老年人接種後的不良反應水平低。

據路透社報道，阿斯利康於星期一表示，老年人與年輕人接種疫苗「AZD1222」後的免疫效果相似。老年人隨著年紀增長，免疫系統會較弱，但接種疫苗後能起到與年輕人相若的免疫力，故對研發雙方來說都是好消息。而且，老年人接種後的不良反應水平亦低。

據7月一份試驗報告指，疫苗「AZD1222」對18歲至55歲的健康成年人接種後，發現擁有強大的免疫反應，而對老年人接種後透過血液檢驗發現，免疫效果與成年人一樣強大。

阿斯利康發言人表示見到老少接種後都有免疫力，感到鼓舞。

此前，研究負責人吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）曾表示對疫苗非常有信心，稱「牛津疫苗有高達8成機會可發揮效用」。

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責任編輯：羅嘉欣