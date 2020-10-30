【Netflix劇集】《王冠》第4季揭女王與鐵娘子火藥味濃　戴安娜嫁入王室抑鬱背人垂淚【有片】

▲ Netflix原創劇集《王冠》將於11月15日登場。

萬眾期待的Netflix原創劇集《王冠》第4季將於11月15日推出，而今天（10月30日）也終於發布此部英劇的正式預告。第4季背景是70年代尾的英國，焦點是年輕戴安娜加入英國王室後承受的壓力，以及首位女首相戴卓爾夫人上任後跟英女王伊利沙伯二世的緊張關係。

新演員Emma Corrin 飾演年輕戴安娜扮相神似，而「郭探員」Gillian Anderson 飾演的英揆鐵娘子，網民對於她在人物神態及語調之精準掌握，都大加讚好。

「我想我們對彼此已有足夠的尊重，可以向彼此提出更重大的問題，女人與女人之間，畢竟我們同齡。」預告中戴卓爾夫人如此說。女王回應：「真的嗎？」。「我們只差了6個月。」「誰較年長，是我，陛下」。首相和女王之間的一問一答，看到「鐵娘子」的霸氣，也令人感受到兩位影響英國命運的女人之間的緊張關係。

▲ 《 王冠》第4季11月15日登陸Netflix。

戴卓爾夫人對英女王質疑她領導下的英國面對失業、經濟衰退重重危機卻毫不退縮，更自信地表示自己為了帶領英國自立毫不介意樹敵「做醜人」，二人私底下的交流充滿火藥味。旁觀者清的王夫就質疑：「由兩個女人掌權，這是我們國家最不需要的。」

預告推出不久，網民大讚即大讚52歲英國女星Gillian Anderson的「易容式演技」和對該位已故英揆神情和語調的掌握。演英女王伊利沙白二世的奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）則依然壓場，相信今季兩位實力英國女星會拼發出不少火花。

▲ 戴安娜經典婚紗造型重現。（劇照）

預告的另一重點，是英女王費煞苦心為年屆 30 歲依然未婚的查理斯王子（Josh O’Connor 飾演）尋覓一位得體的新娘，以確保王位後繼有人，然後，就輪到戴安娜登場。

深愛查理斯王子的她只求得到真愛，卻淪為政治佈局的一隻棋子。

預告當中就搶先公開了多幕戴妃落淚的場面，可以感受到她在皇室身不由己的無力感。

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24歲的Emma Corrin雖然演出經驗淺，卻完全捕捉到戴妃年輕時在鎂光燈下的羞澀，再加上她以戴妃多個經典造型出現，相信會勾起不少人80年代初的回憶。

此劇餘下的第5及6季，將會以全新卡士出現，但由於仍未拍攝，暫未有確實推出日期。

（Netflix《王冠》第４季將於11 月 15 日上綫）