迪士尼樂園度假區委任莫偉庭為新任行政總裁　助推動香港旅遊業復蘇

▲ 楊善妮將會擔任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。（資料圖片）

迪士尼樂園今天（30日）宣布委任莫偉庭（Michael Moriarty）出任香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）行政總裁，任期自2020年12月27日起生效，他表示樂園多個新項目正在進行中，標誌着迪士尼對香港及廣大市民的承諾，期望這個城市將繼續發展成爲旅遊興旺的地方。

莫偉庭加入香港迪士尼前任職「孩之寶公司」，並晉升為孩之寶遠東有限公司總經理及全球採購高級副總裁。在此之前，他曾在華特迪士尼公司工作14年， 期間在華特迪士尼世界度假區、華特迪士尼幻想工程及香港迪士尼樂園度假區擔任不同的管理職位。

在2009至2012年間，莫偉庭為香港迪士尼的首席財務總監，負責度假區整體的財務管理、財務控制、企業聯盟、以及科技和數碼策略。期間，度假區展開擴建工程，園區增加約四分之一，包括新增多個主題區、遊樂設施及娛樂體驗。他持有Lehigh University 的財務管理學士學位及工商管理碩士，與家人居住香港近15年。

迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳 (Jill Estorino) 表示今次的委任正值香港迪士尼踏進一個令人熱切期待的新時刻 ，度假區慶祝15周年的大日子，指莫偉庭擁有豐富的財務管理、商業策略及營運的經驗，加上對香港市場的認識及在亞洲區的網絡，將有助度假區在推動香港旅遊業復蘇方面發揮正面的作用。

莫偉庭將接任楊善妮 (Stephanie Young) ，而楊則將會在12月擔任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁一職。

艾書琳感謝楊善妮對樂園度假區的傑出貢獻，指在她的領導下，香港迪士尼推出了全新遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻」， 持續打造度假區成為迪士尼獨有的Marvel基地，並將為「奇妙夢想城堡」揭幕，慶祝度假區15周年。

香港迪士尼樂園踏入15周年，將推出多款以周年紀念及新城堡為主題的餐飲菜單與活動，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋