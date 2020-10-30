【安心復出】傳許志安「復出」錄新歌　安仔：警醒自己未來要做得更好

▲ 傳唱片公司安排許志安「復出」錄新歌。

去年4月轟動整個娛樂圈的「安心事件」，令到當事人許志安和黃心穎形象大插水，二人亦全面停工「直入雪櫃」。「安心事件」18個月後，黃心穎主演的劇集逐步解封，她參演的《堅離地愛堅離地》將明年在播出。

至於早前上ViuTV音樂節目《Chill Club》試水溫的許志安，更有傳已獲公司安排「復出」，已在錄製新歌。

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▲ 許志安和黃心穎形象插水。（IG圖片）

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為復出做準備

今年6月，許志安曾亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》，是許志安自停工後首度公開演出。

當時許志安面對傳媒時表示：「最重要是經過這段時間的沉澱、靜思、反省和學習，自己成長不少，這段時間，每次面對自己起點在哪，都盡力向前望。」

▲ 許志安停工後首度公開面對傳媒。（黃建輝 攝）

事隔4個月，據悉許志安所屬唱片公司太陽娛樂有意為許志安復出音樂事對鋪路，並安排許志安錄製新歌。而太陽娛樂文化香港音樂部副總監Joey鄧建明回應傳媒時表示有消息再告訴大家。

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低調行善

休息期間，許志安曾被拍到與好友蘇永康慈善機構落區派口罩給老人家，專為獨居長者提供照顧服務的榕光社在facebook專頁上，貼文亦有標籤捐贈口罩善長包括張衛健、梁漢文、許志安等。

當時許志安事前並沒有告知慈善機構職員，被工作人員工認出後也表示不願意出鏡，蘇永康為好友解話：「為人低調便是他的個性。」

▲ 傳許志安復出。（IG圖片）

告別過去

發生「安心事件」後，Sammi鄭秀文曾發文表示原諒丈夫，在許志安亮相《Chill Club》時，Sammi更為許志安打氣：「要100% ready、有信心、內心要正面、出來時要真心。」

▲ 許志安6月亮相《Chill Club》。（黃建輝 攝）

令許志安勇敢承諾面對將來，警醒自己未來要做得更好。

他明白要大眾再接受自己需要時間，有信心日後每一步都做得更好。

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