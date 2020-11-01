【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊

▲ TVB劇《木棘証人》的徐榮助手趙樂賢身兼兩職。

現正熱播的TVB劇《木棘証人》內，反派葉明鈞（徐榮飾）的助手Donald由綠葉王趙樂賢飾演。在現實中，身兼兩職的趙樂賢一直既追演藝夢又要養家，因此當演員外兼職做裝修工人。

可是趙樂賢曾被歧視，一度令他感到很自卑，幸後來獲《愛‧回家開心速遞》的「細龍生」鄭世豪鼓勵，重拾自信。

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▲ 趙樂賢於《木棘証人》飾演徐榮助手Donald。（TVB截圖）

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趙樂賢曾想放棄演戲

現年41歲的趙樂賢於2005年參加第19期TVB藝員訓練班後入行，參演過逾百套影視作品，大部分都是劇集內的綠葉角色。

曾多次演繹路人甲的他等待了5年時間才獲得一次機會，去演一個有一、兩句對白的角色。不過，他曾於訪問中指，自己容易因緊張而失準，且自責未有好好把握演出機會。

工作量不穩定加上月入僅得數千元，一度令趙樂賢考慮放棄演藝事業。

▲ 趙樂賢是一名裝修工人。

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趙樂賢做兼職養家

趙樂賢於2014年成家立室，與太太育有一對子女。為了賺錢養家，入行前曾當裝飾學徒的趙樂賢正式隨師傅學做裝修工人，然而，他曾於開工時被乘坐同一電梯的女士掩鼻嫌棄，令他心感自卑並戴上帽才敢吃飯。

身兼兩職的他曾經不敢讓TVB同事得悉自己是裝修工人，也不讓地盤同事知道自己是一位演員。

2016年，《開心速遞》的「細龍生」鄭世豪推出歌曲《仍堅持》，力邀一眾綠葉王拍攝MV，趙樂賢於好友鄭世豪鼓勵下，終於勇於公開自己是油漆師傅的身份，不再介意自己戲內戲外的角色。

他說：「我做裝修工人是為了維生，又不是做賊。我只是用裝修這份工，養住演員這份工。」