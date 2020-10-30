【食用安全】打開蟹蓋驚見深色蟹膏　港女網上求助：仲食唔食得？【附專家解釋】

▲ 有市民買蟹見深色蟹膏，網上發問是否能進食。

秋風起，又是食蟹好時節。然而近日有網民指，在海鮮檔買入幾隻蟹，煮熟打算進食時，發現其中一隻蟹的蟹膏呈極深色。於是網上發文求助，請問是否仍能食用。有網民就留言懷疑，事主買到的是「溝渠蟹」，不能食用。

據Facebook群組「將軍澳主場」，有網民昨日上載一張照片，相中有一隻被打開蟹蓋的蟹，蟹膏呈深綠偏黑色，並不常見。事主隨帖問：

請問咁樣仲食唔食得？

事主隨後回覆其他網友，指自己是在海鮮檔買入這些蟹，之前買過數次都無問題，今次買了4隻蟹，其餘3隻都正常，有一隻蟹還有很多膏。她表示，這隻蟹的蟹膏呈深色，雖然無異味，不過樣貌太噁心，所以她都是丟掉。

不少網民留言回應，呼籲事主不要食用：「千其（祈）唔好食，代表超多菌，係污糟河到養！」、「溝渠蟹」、「中咗毒，食完即刻急性肝炎都有份！」亦有網民指，綠色是海藻，屬正常現象，但如不安心亦可以不食用。

過往亦有市民反映，買到蟹膏呈深黑色的蟹，而香港海鮮聯合總會主席李彩華曾受訪表示，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退給海鲜檔換過一隻。

台灣水試所海水繁養殖中心台西試驗場曾表示，螃蟹蒸煮後剝開，有時會呈現綠色，稱為「蟹膏綠」。螃蟹只要吃下大量綠色藻類，內臟及蟹膏就有可能變綠，如要確認是否受污染，需經檢驗才能確定。

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責任編輯：羅嘉欣