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【母乳捐贈】兒子患罕病出生3周後病逝　媽媽無私捐出17公升母乳紀念亡兒

育兒經 11:59 2020/10/30

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美國一位媽媽因兒子病逝喝不到母乳，決定將自己的母乳捐出去幫助有需要的BB。

初生BB不幸離世，仍能協助其他小生命成長，發揮影響力。美國一名出世僅3星期的男嬰，不幸因先天性罕見病而離世，悲痛的媽媽因乳房脹奶令她更添傷感，有專家建議她可將母乳捐出，幫助其他BB成長，媽媽聽從建議無私捐出母乳多達17公升，更有助她撫平失去兒子的傷痛。

據美國傳媒《Insider》報道，來自美國堪薩斯城的媽媽Brittany Kolb，與丈夫已育有一名現年2歲半的兒子Judah，去年喜懷第二胎兒子Elias。

媽媽Brittany捐出多達17公升的母乳。（Brittany Kolb's IG圖片）

不過在懷孕第18周時，醫生發現Elias的胃部錯移至胸腔位置，判斷他患有先天性橫膈膜疝氣（Congenital Diaphragmatic Hernia，CDH），即他的橫隔膜在發育時，沒完全閉合而造成裂孔，腹腔的腸胃因而滑入胸腔，存活率只有約50%。BB出世後，必須做手術修復橫膈膜，將器官移回正確的位置。

Brittany和丈夫不想放棄小生命，堅持誕下了兒子。Elias出生不久接受了2次大手術，可惜仍是回天乏術，出生3星期後病逝。

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走出喪子之痛

Brittany大受打擊之下，亦經常感覺到自己的乳房脹奶痛，但兒子已沒有機會飲母乳，令她更添悲傷。後來有哺乳專家建議，她可將母乳捐贈給有需要的BB飲用，很多媽媽因身體條件問題未能餵哺母乳。Brittany認為別具意義，於是加入了當地一個捐贈母乳組織。

沒想到在捐奶過程中，能協助她走出喪子之痛，她至今已捐出接近600安士（約17公升）的母乳，幫助了很多BB成長，Brittany將捐贈母乳之善舉以紀念亡兒。

即使兒子已離世，仍能發揮影響力，幫助其他孩子成長。

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責任編輯︰林綺玲

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