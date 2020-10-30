【食用安全】健身男自動售賣機買高蛋白飲品　入口感異物吐出驚見大批活蛆蟲

▲ 健身男自動售賣機買高蛋白飲品，入口感異物吐出驚見大批活蛆蟲。

喝飲料要小心！，台灣一名男子近日到運動中心健身後，在自動售賣機買高蛋白飲品，入口感異物，吐出驚見大批活蛆蟲，嚇得他趕緊倒掉飲品。

該名男子日前在網上論壇發文，稱自己每周三都會去新北市某運動中心健身，每次運動完，最開心的就是買一杯高蛋白飲來喝，不過他竟在該健身房門口設置的、由高蛋白機器製作的高蛋白飲中，發現滿滿的活蛆。

該網民稱，將高蛋白飲品喝下肚，第一口感覺到有滑滑的東西，以為是粉沒泡開不以為意，接著第二口、第三口越來越不對勁，「一直有一小條的口感」，於是慢慢把「它」吐在杯口邊緣。

沒想到低頭一看，赫赫然發現一堆活蛆不斷蠕動，嚇到把整杯飲料倒在茶水間水槽裡，自嘲真的是「滿滿的高蛋白啊」，從事主上載的影片可見，在他吐入鋅盤內的飲料中，大批小蛆蟲正在蠕動，相當嚇人。

他之後並向健身房服務員投訴，又拿錢再去買一杯倒出來「確認真的都是蛆」。對方表示，要聯繫廠商才能處理，請事主留下資料並退50元新台幣，之後會再聯絡。

帖文一出引起網民熱議，大批網民均稱好嘔心；有網民稱，「沒事，活蛆比死蛆來的營養，高蛋白也更多」、「哇！高蛋白還在動耶」。

該機台廠商之後親自留言致歉，「我們絕對有誠意解決這次的問題，盡力彌補您的損失，再次向您致上最深的歉意。」

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責任編輯：羅嘉欣