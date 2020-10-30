  • 26°C
香港時間 : 20201030日 (週五) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】健身男自動售賣機買高蛋白飲品　入口感異物吐出驚見大批活蛆蟲

食用安全 11:45 2020/10/30

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

健身男自動售賣機買高蛋白飲品，入口感異物吐出驚見大批活蛆蟲。

喝飲料要小心！，台灣一名男子近日到運動中心健身後，在自動售賣機買高蛋白飲品，入口感異物，吐出驚見大批活蛆蟲，嚇得他趕緊倒掉飲品。

該名男子日前在網上論壇發文，稱自己每周三都會去新北市某運動中心健身，每次運動完，最開心的就是買一杯高蛋白飲來喝，不過他竟在該健身房門口設置的、由高蛋白機器製作的高蛋白飲中，發現滿滿的活蛆。

該網民稱，將高蛋白飲品喝下肚，第一口感覺到有滑滑的東西，以為是粉沒泡開不以為意，接著第二口、第三口越來越不對勁，「一直有一小條的口感」，於是慢慢把「它」吐在杯口邊緣。

沒想到低頭一看，赫赫然發現一堆活蛆不斷蠕動，嚇到把整杯飲料倒在茶水間水槽裡，自嘲真的是「滿滿的高蛋白啊」，從事主上載的影片可見，在他吐入鋅盤內的飲料中，大批小蛆蟲正在蠕動，相當嚇人。

他之後並向健身房服務員投訴，又拿錢再去買一杯倒出來「確認真的都是蛆」。對方表示，要聯繫廠商才能處理，請事主留下資料並退50元新台幣，之後會再聯絡。

帖文一出引起網民熱議，大批網民均稱好嘔心；有網民稱，「沒事，活蛆比死蛆來的營養，高蛋白也更多」、「哇！高蛋白還在動耶」。

該機台廠商之後親自留言致歉，「我們絕對有誠意解決這次的問題，盡力彌補您的損失，再次向您致上最深的歉意。」

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 病菌及病毒 健康問題 飲品 健身

最高瀏覽

【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
06:00 2020/10/29
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
11:42 2020/10/29
【BNO】雷頌德夫婦居英陪3子讀書　「Mark嫂」梁家玉提醒移民英國8大考慮要點
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略
11:57 2020/10/29
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略