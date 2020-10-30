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【明星扮靚】星爺契女徐嬌靠一招塑出馬甲線　創自家漢服品牌年賺逾千萬

娛樂 11:52 2020/10/30

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

曾在星爺周星馳電影《長江7號》中反串演周小狄的徐嬌，經過12年後，女大十八變成為一位靚女。現年23歲的徐嬌現於美國留學讀書，同時在內地經營自家設計的漢服生意，學業、事業發展兩不誤，十分利害。

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徐嬌曾在《長江7號》中反串演出。

靠一招保靚身材

徐嬌近日在微博分享近照，晒出纖腰及騷馬甲線，身材Fit爆！由於徐嬌一向鍾情Cosplay及漢服文化，其社交平台多以藝術照為主，今次上載的生活照，就獲網民大讚青春無敵，希望她多嘗試此風格，並指非常羨慕她的好身型。

有網民留言問徐嬌的Keep Fit心得，她就回覆指飲食除了不定期戒糖外（意指額外的人工糖），會照吃碳水化合物，別的都不會控制，而運動方面就只會偶爾跳舞。

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徐嬌身材非常好。（微博圖片）

網購生意年賺逾千萬

現年23歲的徐嬌，在微博擁逾500萬粉絲，人氣高企。她雖然在美國留學，但仍未有耽誤她在內地的事業發展。

早於2016年，徐嬌已在內地網購平台淘寶開始賣漢服的生意，而且漢服更是由她設計及任店舖的模特兒。她也不時在微博為店舖宣傳，對經營非常用心。

徐嬌平日不常做運動，天生麗質。（微博圖片）

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據內地媒體報導指，徐嬌的服飾生意營運不錯，在2017年銷售額已達到300萬，2017年至2018年上半年的總成交量更超過3000萬，而她的收入亦因此被傳年賺逾千萬，非常厲害！

徐嬌鍾愛漢服文化，2018年她的品牌就在意大利舉辦的中意文化年中的200多家企業脫穎而出，成為中國的漢服首次在國際上獲獎，為國爭光。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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